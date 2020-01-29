新冠病毒：湖北蘄春居民見證疫情

源起湖北武漢的新冠肺炎繼續不斷蔓延，根據中國官方周三公布的統計數字，病毒已經造成132人死亡，將近六千人感染，不過，多個流行病毒專家都認為實際數字應該遠遠超出中國官方公布的數字。另外，海內外網絡社交平台順傳武漢以及湖北地區物資供應嚴重匱乏，尤其是防護病毒的消毒液，口罩以及防護服等等。

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我們就此電話聯繫了目前身在湖北蘄春縣的網民高飛先生，請他見證一下離武漢一百多公里的湖北小城的疫情狀況。據介紹，高飛本人在常年在廣東打工，當他在第一時間在網上看到湖北武漢疫情之後，就迅速返回家鄉，試圖保護自己的家人，避免感染病毒，同時，他也通過及時在微博以及推特上發送消息，因為他認為公布真相是民間自救的第一步，但是，他的微博賬號目前已被封鎖，只能通過推特對外發聲。

為了向外界發布當地的信息，他充當起民間公民記者的角色，在大多數居民都足不出戶，困守在家中的時候堅持到醫院，政府對抗疫情部門以及紅十字會等機構了解疫情的發展，因為他認為必須首先了解疫情的真相，才能夠真正有效的保護他的家人。我們就此電話連線了高飛，請聽談談目前的情況：

法廣：高飛先生，您好，非常感謝您為法廣提供第一線的寶貴的信息。能否請您介紹一下蘄春目前的情況？

高飛： 蘄春是一個小縣城，目前大多數人都困守在家中，街上的行人十分稀少，周二上午為了向外界傳播信息，我徒步從村裡來到縣城。一路走來，街上的商店都正常開張，普通物資供應基本保障，除了藥店，所有的口罩以及消毒藥物都一律缺貨。縣城醫院人煙稀少，除了內褲傳染科有少許病人。醫務人員使用的都是一次性的口罩和防護服。當地有傳聞，一家地方小醫院的十多位醫療人員全部感染上了病毒，原因就在於缺乏高質量的預防工具。蘄春當地究竟有多少人被感染，我們無從得知。當地的疑似病例都被送往黃岡或者武漢確診，治療，據當地醫務人員介紹，感染病毒的人數必須經過上級批准之後才能夠公開，並不是有多人人感染就是多少，而是上級決定批准多少，就是多少。我在醫院的時候見證了一位十多歲的小孩送到醫院時已經沒有生命的跡象，家人說頭天晚上看電視時還很好，第二天早晨叫他吃早飯才發現他生命危險。醫生不知道是否應該將他送往武漢確認是否感染了病毒，但是，警察建議為了避免傳染立刻送往火葬場火葬。最終到底做出了什麼決定我不太了解。

法廣：現在當地應對病毒最急需的是什麼？

高飛：我們目前最急需的就是預防病毒的口罩以及防護物，醫院的醫務人員使用的都是一次性的口罩和防護服，這是在拿他們的生命開玩笑。蘄春地方政府派荷槍實彈的武警帶着現金去附近生產口罩的工廠現購，但是，工廠的人說，你就是打死我也發不出貨。目前全中國都缺乏防護物資，大家都在極盡全力保護自己。在這樣的情況下，我們只能向海外求助了，現在最絕望的是中國官方不願意接受海外援助，這實在令人氣憤。