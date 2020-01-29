李克強隱 習近平上前台強調親自指揮 肩負武漢肺炎最高權責

中國國家主席習近平昨天說，在本次武漢肺炎疫情的防控中，“我一直親自指揮、親自部署”。顯示疫情防控小組雖由中國國務院總理李克強領頭，但習近平仍肩負最高權責。

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據中央社今天報道說，習近平強調親自指揮，肩負武漢肺炎最高權責。武漢肺炎爆發後，中國國家主席習近平28日對疫情公開發言表示，他在武漢肺炎疫情的防控中，“一直親自指揮、親自部署”。中國官媒央視App昨晚報導，中國國家主席習近平在會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 時強調，針對本次新型冠狀病毒疫情的防控工作，“我一直親自指揮、親自部署”。

據習近平說，中國人民正在與疫情進行嚴肅鬥爭，人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作。並表示，只要堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，一定會戰勝這次疫情。

中央社說，這是武漢肺炎爆發後，習近平第3次對疫情公開發言。疫情爆發之初，即便鄰國已陸續出現確診或疑似病例，中國除了武漢以外，沒有其他的疫情通報。直到1月20日，習近平首次針對疫情開腔。他表示，必須高度重視疫情，在春節人群大範圍密集流動，做好疫情防控工作。並要求各級黨委、政府和有關部門“把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位”，做好防控，即時發布疫情訊息；並加強輿論引導，堅決維護社會大局穩定。自此，各地通報的確診人數激增。

到25日，習近平選在農曆大年初一召開中央政治局常委會議，他在會中坦承疫情處於“加快蔓延的嚴重形勢，必須加強黨中央集中統一領導”，並在會中宣布成立疫情工作領導小組。不過中共新成立的“中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組”組長並非由習近平出任，而是中國國務院總理李克強。這引來外界“甩鍋”和“層級不夠”等評論。

據該報道說，回看2003年SARS時，擔任“全國非典型肺炎防治工作領導小組”組長的，是當時的國務院副總理吳儀。相較之下，李克強以總理之位擔任組長，層級並不低；而習近平這番“親自指揮、親自部署”的講話，似乎也強調自己在疫情防控上，自始至終都握有最高權力，也肩負最大責任。