林鄭擠牙膏式“封關”被指太遲只截止一成來港旅客人次

香港特首林鄭月娥擠牙膏式的“封關”措施被指對控制疫情已無效實際效益，港大病毒專家袁國勇形容已經錯過最佳封關的時機。至於林鄭28日所宣布的封關關口，只能截止11%來港的旅客，對香港的醫療壓力未能得到實際的消減。

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林鄭月娥自去年12月武漢爆發冠狀病毒至今，一直到這個月25日從瑞士達沃斯歸來之後才宣布第一階段的“封關”，無限期暫停來往武漢的航班和高鐵，直至疫情解決，但對其他包括高鐵在內的陸路卻繼續開放。但此項封關措施未能安撫港人焦慮，尤其未能回應醫護人員的要求，工業行動的威脅一直未能解除。在社會民怨日益高漲之下，林鄭在28日宣布第二階段的封關，包括暫停來往香港及深圳高鐵路段、直通車所有班次暫停，但來往香港及內地飛機航班減少一半，而兩地人流最暢旺的羅湖海關則繼續開放。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，最佳封關時間應該在農曆新年前禁止大陸人到港，因為春節假期屆滿最少將有20多萬港人迴流返港，“試問如何堵截源頭？”

袁國勇又說，由本港發現首個病例起14天，若沒有出現本地感染個案，就意味成功阻截社區傳播。這14天內應採取一切可行措施防止病毒散播，要注意有否沒有到過內地的港人受感染，感染前有否與武漢病人接觸。若不知病人從哪裡感染，就意味病毒可能已在本地生根。

根據入境處29日凌晨公布的28日出入境數字，農曆年假期最後一日的年初四（28日）有22.3172萬人經各個口岸入境，而28日特首林鄭月娥表示，會在明日（30日）起關閉的高鐵西九龍、中國客運碼頭、文錦渡、沙頭角、紅磡及屯門客運碼頭的口岸，28日全天合共只有2.5320人次入境，只佔全日約11.3%入境人次。

衞生防護中心公布本港至28日新增78宗懷疑個案。累積懷疑個案有529宗，當中189人仍須留院接受檢查。