從武漢乘包機回日本的206人現在都在哪裡？

為了使在新型冠狀病毒肺炎重災區中國湖北省武漢市滯留的日本人回國，日本政府包租的全日空包機（波音767）1架29日上午到達了羽田機場。希望回國的大約650名日本人中有206人乘此包機回國。

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日本官房長官菅義偉在1月29日的記者會上表示：希望通過包機回國的人現階段剩下440人。

這次前往武漢的包機中有1名醫生、2名護士，他們在包機內分發問診表，並測量所有人的體溫。在武漢，日本還向中方捐贈約1.5萬隻口罩、8000副防護眼鏡以及手套等支援物資。

這206人回國後，所有的人都被送到國立國際醫療研究中心進行檢查。即便呈陰性的人也將強烈要求其兩周期間盡量避免外出。對包機內部也將進行消毒。

在這206名日本人當中，大約有140人不希望馬上回家，希望在酒店等對自身的狀況進行觀察和確認。

另外有5人出現一些病狀，其中3人的體溫分別為37.3度、37.5度、37.8度,一人咳嗽，一人訴說自己身體不適，他們已經被送往醫院。

另據報道，日本厚生勞動省28日發布消息稱，在日本國內確診新型冠狀病毒肺炎病例累計達到7例。第6例感染者是奈良縣的日本人巴士司機，該司機在9天里，運載從武漢來日的觀光客人約60人。日本厚生勞動相加藤勝信29日表示，已認定其接觸者人數為104人，其中包括家屬、醫療從事者等18名濃密接觸者。