武漢肺炎以非典五倍的速度快速擴散

在中國，感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）的確診患者數已經超過了2003年SARS疫情當時的患者人數。自去年12月起發病的武漢肺炎，擴散速度超過了自2002年11月起發病，並於第二年3~5月達到峰值的SARS。

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據朝鮮日報今天報道說，武漢肺炎以SARS五倍的速度快速擴散。據中國國家衛生健康委員會通報，以29日0點為基準，目前全國31個省的武漢肺炎確診病例增至5974例，死亡病例增至132例。而SARS疫情當時全國9個月內共確診5327例，死亡349例。

尤其是武漢肺炎的發源地武漢市所屬的湖北省28日一天內新增確診病例840例，新增死亡病例25例。由此，僅湖北省的武漢肺炎累積死亡病例就達到125例，確診病例達3554例。中國全域一天內新增確診病例1459例，新增死亡病例26例。

該報道說，這證明了儘管中國政府動員了一切國家資源，但疫情並未得到有效的控制。

該報道稱，世界衛生組織（WHO）估算的武漢肺炎傳播速率為1.4~2.5。倫敦帝國理工學院研究小組推算的武漢肺炎傳播速率為為2.1~3.5。

據韓國疾病管理本部28日上午公布的統計結果顯示，武漢肺炎的致死率約為2~3%。到目前為止，仍低於SARS（9.6%）和MERS（34.5%）。但確診病例和死亡病例仍在增加，按照目前的擴散速度，武漢肺炎致死率有可能超過10%。

該報道指出，輿論普遍認為，在全世界範圍內，武漢肺炎感染人數超過SARS（8千例）只是時間問題。據韓國一位感染內科教授稱：“SARS當時造成37個國家8千人感染，774人死亡”，“從目前的擴散速度來看，全球感染人數有可能超過8千人，超越SARS。雖然還需要參照流行病學調查數據，主要取決於中國能夠控制好當前的疫情。”