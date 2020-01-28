武漢肺炎：德國巴州患者病情好轉

隨着武漢肺炎疫情加劇，德國政府於周二首次發出了不要前往中國湖北旅行的警告。柏林於周二傍晚再次出現一例武漢肺炎疑似病例。巴州患者病情已經好轉.

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德國政府在其網頁上警告德國人盡量不要前往疫情中心湖北地區旅行。德國外交部周二也發出了旅行警告。

據德國《時代》周報報道，德國政府已做好了從湖北撤僑的準備。德國聯邦國防軍空軍部的一架運輸飛機已在待命起飛。但將飛往中國哪個城市？將撤出多少未受感染的德國人？具體行動還需和中方磋商。

N-TV電視台報道說，周二傍晚，柏林市衛生部確認，柏林又出現了一起疑似患者，而且官方嚴重懷疑這位婦女患的是武漢肺炎。24小時內可獲悉檢查結果。上周六，《圖片報》報道，柏林出現了一起疑似患者，但上周日檢查結果證明，患者只是患有普通感冒。

N-TV電視台還報道說，巴州被感染者病情已有所好轉。Schwabing 醫院治療該病人的主治大夫Clemens Wendtner表示： “患者不發燒，也沒有呼吸道感染癥狀了。”醫生幾乎肯定地表示，患者已沒有生命危險。一位中國女同事來巴州接受職業培訓時，將武漢肺炎傳給了這位同事。這位女同事在飛回中國的旅途中，感覺身體不適，後被查出染有武漢肺炎。Webasto汽車零部件生產企業和中國女同事有接觸的40名同事和家屬目前都在接受觀察，並被要求不要離開自己的住房。專家估計，巴州受感染者人數可能還會增加。

但德國政府表示，德國做好了抗擊冠狀病毒的準備。武漢肺炎在德國蔓延的風險很小。德國衛生部長斯潘警告人們不要驚慌。