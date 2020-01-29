武漢肺炎疫情嚴峻 習近平調動解放軍
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武漢肺炎疫情在中國持續擴散，最新的病毒感染統計，已突破6000例。中共總書記習近平近日向解放軍做出指示並強調，目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，積極支援地方疫情防控。此前有消息指湖北地區駐軍有空降兵士兵感染武漢肺炎。
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據中央社今天報道說，習近平指肺炎疫情嚴峻，解放軍要積極支援地方防控。
該報道引述新華社消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對軍隊做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作作出重要指示。據習近平表示，湖北省武漢市等地區發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情後，共軍堅決貫徹黨中央決策部署，迅速啟動聯防聯控工作機制，緊急抽組精兵強將奔赴疫情防控第一線。
習近平強調，目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜。全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，牢記人民軍隊宗旨，聞令而動，勇挑重擔，敢打硬仗，積極支援地方疫情防控。
據習近平宣稱，解放軍承擔武漢火神山醫院醫療救治任務是黨和人民的高度信任，要加強組織領導、密切軍地協同、堅持科學施治、搞好自身防護。解放軍有關醫院要全力收治患者，科研機構要加緊展開科研突破，積極為打贏疫情防控阻擊戰作貢獻。