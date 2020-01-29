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武漢肺炎疫情嚴峻 習近平調動解放軍

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武漢肺炎疫情在中國持續擴散，最新的病毒感染統計，已突破6000例。中共總書記習近平近日向解放軍做出指示並強調，目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，積極支援地方疫情防控。此前有消息指湖北地區駐軍有空降兵士兵感染武漢肺炎。