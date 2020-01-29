武漢肺炎疫情威脅擴散超過非典 國際航空等開始與中國切割

中國衛生官員周三表示，自前一天以來，新的冠狀病毒又造成26例死亡，據報道中國大陸（香港除外）共有132例死亡和5,974例確診的污染病例。法新社說，國際至少兩家航空公司周三暫停了飛往中國大陸的航班，那裡病毒性肺炎的流行已經比非典造成了更多的死亡威脅，而數百名日本人和美國人從該病毒的發源地武漢撤離。

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據法新社今天報道說，儘管新病毒的主要污染髮生在中國，那麼大約十五個國家也受到影響。阿拉伯聯合酋長國周三報告了中東地區首例確診病例。

英國航空公司周三宣布將暫停其飛往中國大陸的所有航班，這是國外加強預防措施的標誌。英國航空公司說是遵循英國的指示，英國尤其是在美國和德國之後，建議其國民不要前往該國。

與此同時，印尼航空公司獅航宣布也將這樣做。香港國泰航空公司，美國聯合航空公司和加拿大航空已經宣布打算減少其服務。香港還宣布將關閉與中國其他地區的14個過境點中的六個。

法新社說，與許多其他體育比賽（騎自行車，足球，網球）一樣，計畫於2月在中國舉行的高山滑雪世界盃賽也已取消。

據報道，一些國家推出措施，限制來自中國有兩個星期以內經往武漢的遊客自由入境，並強化了簽證控制。越南等國宣布停發中國公民簽證。