武漢肺炎累經濟亮紅燈 上半年減至少一個百分點

路透社引述摩根士丹利最新研究報告指出，新型冠狀病毒疫情導致經濟活動暫停，估計將拖低今年上半年中國經濟增長最多1.1個百分點，環球經濟亦受影響。

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據路透社引述摩根士丹利分析說，肺炎疫情或拖低中國增長最多1.1百分點，環球經濟亦受影響。

摩根士丹利的報告指出，新型冠狀病毒在高峰期似乎較SARS具更高傳染性，但死亡率較低。中國當局已經限制城際交通並延長春節假期，旅遊、娛樂和零售業所受影響最大，加上工廠延長停工可能對中國的工業生產和貿易帶來壓力。

據摩根士丹利經濟師邢自強在報告中稱，“如果新型冠狀病毒疫情於2、3月到達高峰，中國第一季經濟增長可能減慢0.5-1個百分點，但在補貨需求和逆周期政策的帶動下，第一季度之後出現復蘇。”他認為，“如果疫情於3-4個月內才達到高峰，對今年上半年的經濟增長拖累可能達0.6-1.1個百分點，但部分影響會被更強勁的政策支持所抵銷。”

路透社引述該行認為，疫情對第一季環球經濟增長有些負面影響，不過，由於推動環球經濟復蘇的動力並未受損，一旦疫情減退便能重回復蘇軌道。

路透社說，中國國家衛生健康委員會周三稱，截至1月28日(周二)24時，新型冠狀病毒感染的肺炎累計死亡病例增至132例，新增確診病例1,459例，現有疑似病例9,239例，累計報告確診病例5,974例。