武漢肺炎肆虐兩會如期開不開傳引最高層激辯 習派開 李派反對

中國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，也影響各地重要政治議程。截至目前，四川、雲南兩省已宣布延後地方兩會，山東、河南、安徽、浙江、陝西等省份的多個地級市兩會也宣布延後舉行。中國兩會如期開會否，躍上議事日程，據美國中文媒體透露，習近平與江澤民舊部兩派常委激烈爭辯，未有最終結論。

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據中央社今天報道說，每年年初，中國大陸各地都會舉行一年一度的省級地方兩會（人民代表大會、政治協商會議）。新型冠狀病毒肺炎疫情全面爆發前，主要省份地方兩會均已陸續開完，許多中國民眾因此質疑，湖北省和武漢市是為了會議期間穩定，而隱匿疫情。

疫情爆發後，各地陸續封鎖對外公共運輸，中國國務院更批准延長春節假期至2月2日。綜合陸媒報導，雲南、四川省人大常委會、政協主席會議先後於27、28日宣布延後原訂2月初舉行的兩會，具體召開時間另行通知。

此外，山東濟南、青島、濱州，河南鄭州、平頂山、安陽，安徽合肥，浙江舟山，陝西銅川、商洛等地級市，近日也都陸續延後兩會時間。黑龍江綏化市則公告，目前沒召開兩會的縣（市、區），延後到2月8日之後召開。

中國國家公務員局昨天也公告，因應防疫需求，中央機關及其直屬機構2020年度公務員考試錄用、公開遴選和公開選調面試時間延後，具體安排另行通知。

中央社說，值得注意的是，中國第13屆全國人民代表大會第3次會議和政協第13屆全國委員會第3次會議，預計於3月5日和3月3日在北京開幕，目前官方尚未宣布是否因疫情而延後。

據蘋果日報報道說，武漢肺炎，傳引發中共高層權鬥，兩會是否3月舉行曾引激辯。

該報道稱，“對於這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署。”習近平大年初四（28日）在會見世界衛生組織總幹事譚德塞時特彆強調，似乎有駁斥外界傳言之嫌。北京為對疫情危機特別成立“中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組”，然而，該小組組長竟然不是國家總書記、國家主席習近平，而是國務院總理李克強，引發外界諸多揣測。該報道引據博聞社消息，習李在疫情工作會議上曾爆激烈衝突，更對3月初是否召開全國兩會等問題爭論激烈。

該報道說，大年初三（27日），武漢新型冠狀病毒肺炎出現1個多月，國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強，親自抵達抗疫一線武漢考察抗疫工作。李強調說是受“習近平總書記委託”，李親自上陣備受好評，反之習被指退居二線，逃避抗疫。因此，習28日會見世衞總幹事譚德時特彆強調抗疫要“堅決貫徹中央決策的部署”，“統一領導、統一指揮、統一行動”，似有所指。

蘋果日報引據海外中文媒體博聞社報道，年初一（25日）中央政政治局常委緊急會議中，除了決定武漢封城之外，還有討論對疫情擴散的看法，及是否如期在3月3日和5日，召開全國政協和全國人大會議。該報道稱，該議題引發常委分成兩派，以習近平為主的習派常委認為應如期舉行，目的是要對外表現太平盛世，“鼓舞”及“穩定”人心；但由李克強為主的江胡派常委卻認為武漢肺炎是“國難”，將會影響內地經濟數字，政府工作報告亦需修正，建議延期召開。據報，兩派常委激烈爭辯，未有最終結論。

不少分析都認為，中共高層在這次抗疫行動中極之混亂，而且具政治考慮。資深政經評論家林保華認為，武漢肺炎病例高速增加，各地方政府以不同方式抗疫，令中央極權面臨崩解。