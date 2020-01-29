武漢肺炎 官報染病破6000 全面警戒最高紅色級別 傳好消息出院者增多

據中國官媒中央電視台報導，截至今天晚間6時，中國感染新型冠狀病毒肺炎的病例已達6055例，其中132例死亡，115例已出院。西藏自治區昨天傳出有新型冠狀病毒肺炎疑似病例後，當局今天上午召開應對會議並宣布，即日起全區啟動突發公共衛生事件一級響應，是全中國31個省區市中，最後提升至一級響應的地區。

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據中央社今天報道說，武漢肺炎疫情擴散，中國染病人數破6000例。中國央視今天晚間6時許報導，源自中國湖北省武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，目前病例累計已達6055例，其中115例出院，132例死亡。

中國目前病例數最多的地區為湖北省，已確診3554例，死亡125例；浙江省次之，目前確診296例，無死亡病例。其他7起死亡病例分別為北京市1例、上海市1例、海南省1例、河南省2例、黑龍江省1例、河北省1例。

該報道說，本次新型冠狀病毒肺炎疫情在中國的累積病例，已超過2002至2003年的嚴重急性呼吸道癥候群（SARS），當時中國確診SARS病例共5327起。

該報道稱，武漢肺炎中國全面祭最高警戒，西藏自治區昨天傳出有新型冠狀病毒肺炎疑似病例後，當局今天上午召開應對會議並宣布，即日起全區啟動突發公共衛生事件一級響應，是全中國31個省區市中，最後提升至一級響應的地區。

中央社說，根據中國官方的“突發公共衛生事件”分級，依嚴重性由低到高分為四級一般藍色、三級較重黃色、二級嚴重橙色、一級特別嚴重紅色。因此，一級響應可被視為疫情“特別嚴重”的象徵。

因應一級響應，各省區市政府有權強制控制措施，包括限制或停止集市、集會、影劇院演出及其他人群聚集的活動，也有權力停業、停工、停課，並臨時徵用交通工具、房屋及相關設施，並封閉封存遭疫情污染的公共飲用水源。