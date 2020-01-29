武漢肺炎 撤僑 震動世界的詞語

儘管世界衛生組織總幹事譚德塞訪問北京做出最為重要的表態，不贊成各國從中國撤僑，並息事寧人說武漢肺炎疫情沒有那麼嚴重而不要過分反應，但是世界各國紛紛從中國撤僑。而且撤回的僑民如何被檢查隔離，也大傷腦筋。日本與美國各自撤僑的班機首架都已經返國。

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據法新社今天報道說，武漢肺炎疫情升，外籍人士紛紛撤離中國。中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎確診病例直逼6000起，奪132命，蔓延超過15國，促使當地外籍人士出逃。

就亞太地區，日本，日本政府專機今天將200名左右日籍公民帶離武漢、返回東京。有關單位說，當地粗略有約650名日僑表示希望撤離。

澳大利亞，澳洲外交部表示正研擬計畫將所有僑民帶回澳洲，其中許多有雙重國籍。官員說已接獲約400通受困中國的澳洲公民來電想登記撤離。

印度，新德里當局據報將向北京當局提出撤僑許可，一架波音747已在孟買待命，準備接回250多名僑胞。

印尼，雅加達表示中國境內有逾230名印尼僑民，其中約100人在武漢。截至今天為止，當局還沒有敲定撤僑方案。

菲律賓，約有150名菲僑受困武漢，另有150人在湖北其他地區，外交部正在討論可能撤僑方案，但還未拍板定案。

斯里蘭卡，中國境內有約860名斯里蘭卡學生，其中32人在武漢，科倫坡當局正在安排讓全數返國。

南韓，首爾本周將派包機前往武漢，數百名僑民將分批於30、31日返國。

泰國，官方還在等待中國官方授權撤僑，但飛機和醫師已在待命。目前中國境內有64名泰國僑胞，包括49名學生和15名勞工或遊客。

而北美地區，美國，一架專機今天搭載240名美國外交人員和公民離開武漢，預計當晚抵達美國。

在歐洲地區，法國，衛生部表示會於明天派遣專機至武漢，並安排於31日或2月1日返法。約500至1000名法國人有資格搭機。當局已安排第2架班機。歐洲聯盟表示將應法國要求聯合出資，讓100多名歐盟公民能與法僑一起搭機撤離。

德國，柏林當局尚未確認任何撤僑計畫，但在考慮選項提供給人在武漢的約90名德國人。

西班牙，西班牙外交部表示，正和中國與歐盟合作，讓西班牙公民遠離疫區。

在北非地區，阿爾及利亞，有36名阿爾及利亞在武漢，其中大多為學生，總統府已要求採取所有措施帶公民回國。

摩洛哥，據當地媒體說，當局將撤離在武漢的約100名摩洛哥公民，其中大多為學生。

據法新社今天稍早報道，中國湖北省武漢市因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒，首架載着日本國民從武漢撤離的飛機今天抵達東京。這架專機於當地時間上午8時45分在東京羽田機場落地。日本官員表示，機上有206名日本人。

面戴口罩的機場工作人員立刻卸下機上行李，有數量巴士停在附近，但乘客並未立即下機，還可見救護車在旁待命。

日本衛生部官員稍早表示，機上醫療專業人員將會對乘客進行健康檢查，但無計畫隔離這些返抵日本的僑胞。

日本外務省指出，這架專機於28日晚間抵達武漢，並帶着包括1萬5000個口罩、5萬副手套及8000副護目鏡等緊急救援物資。

機上還有約4名醫療人員監控返日僑胞的健康狀況。

日本政府官員昨天表示，將要求這些日僑填寫健康調查表，任何在機上出現癥狀的人將在抵達日本後立即被送往醫院。

據報道，台灣方面希望撤回在中國大陸的台灣人，但至此尚沒有獲得大陸方面落機許可。中國官方昨天確定，滯留在武漢的台灣人沒有人患染武漢肺炎。