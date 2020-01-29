武漢肺炎 網絡瘋贊上海醫療救治組長下令換共產黨員上一線

中國網絡瘋傳上海醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏說，不能欺負聽話的醫護人員，一線全部換上黨員醫生，“沒有討價還價”的視頻，並且引來無數點贊。

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據聯合早報今天報道說，“一線全部換上黨員醫生”，上海醫療救治組組長下令獲網友點贊。

該報道引據《第一財經新聞》消息，武漢肺炎疫情蔓延，張文宏今天接受訪問時表示，他其實不需要去查房，但為了消除恐懼，不要讓同事們覺得“主任老是在外面指手畫腳”，讓同事們衝在危險的第一線，他決定每周他會至少查一兩次房，去跟病人親密接觸。

他做的第二個決定是，新春到現在一直在值班的醫生全部換掉，換上黨員醫生。他說，在對疫情的風險性、傳播性一無所知時，這些醫生把自己的生命暴露在疾病和病毒的前面，都是了不起的醫生，“所以人不能欺負聽話的人，換成所有的共產黨員”。

據他說：“共產黨員在宣誓時說，把人民的利益放在第一位，迎着困難上。我說現在開始，把所有人都換下來，共產黨員上，再給我做出樣子來。”

該報道稱，據張文宏說：“共產黨的口號你平時喊喊可以，這個時候，你平時入黨不管你有什麼想法，現在你馬上給我上去，不管你同意或者不同意，你都得上去，心理上為了信仰上去也好，是因為黨的約束上去也好，沒有討價還價，肯定是上去。”

據他表示，華山醫院派駐黨員醫生去武漢增援及市公衛中心增援，是不打招呼的，一般直接派駐。

該報道稱，另外，上海這幾日現市民給醫生送飯端水的溫暖畫面，也獲網友點贊。