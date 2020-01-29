武漢肺炎 羅斯取消中國行 預示其他國際訪問止步?

英國媒體今天引據知情人士透露，美國商務部長威爾伯•羅斯曾考慮下月訪問中國，但在這個亞洲國家全力抗擊冠狀病毒疫情之際，美國官員們否決了相關計畫。

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據英國金融時報今天報道說，疫情衝擊，美方取消商務部長羅斯訪華。儘管羅斯從未正式宣布此次訪問，也從未安排行程，但此前該計畫在特朗普政府內部得到考慮，目的是在時機上配合美國總統特朗普本月與中國副總理劉鶴簽署的“第一階段”貿易協議在2月中旬生效。

“羅斯部長很高興在適當的時候再次訪問中國，”美國商務部發言人告訴英國《金融時報》。作出該決定之際，各方對冠狀病毒危機的經濟影響日益擔憂，包括中國經濟受到的衝擊會不會加大北京方面兌現在未來兩年購買2000億美元美國產品承諾的難度；該承諾是美中經過艱苦談判達成的貿易戰休戰協議的一塊基石。

據該報道稱，羅斯的訪問原本將提供一個機會，讓特朗普經濟團隊的一位內閣成員會晤美國在中國的商界成員，以及負責執行該協議的中國官員和高管。作為協議的一部分，中國同意在未來兩年期間購買2000億美元的美國商品和服務以縮小貿易逆差，涉及的領域包括製造業、農業和能源。

標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)旗下的供應鏈研究部門Panjiva周二在一份簡報中表示，疫情的主要影響將體現於消費者支出以及電子和汽車供應鏈。它補充稱，疫情造成的經濟衝擊可能意味着中國“可能無法履行其（在第一階段協議中作出的）購買承諾”。

據該報道說，大宗商品經紀商INTL FCStone駐上海的分析師達林•弗里德里希斯(Darin Friedrichs)表示，作為協議的一部分，今年購買370億美元農產品的目標將更難達到。據他認為，“人們現在留在家裡不出門。這意味着吃得較少，吃掉更多剩菜剩飯，以及總體需求更小。”