武漢肺炎 韓國人大論戰要不要10萬中國人節後返回

在武漢肺炎迅速蔓延的情況下，回家鄉過完春節準備返韓的中國人管理問題或將引發巨大爭議。據推算，長期滯留韓國，春節連休（24-30日）期間回國過年的中國人達10萬名。如果假期結束後，他們大舉重返地區社會照顧弱勢群體，可能會引發“防疫大亂”。政界雖有人提出“禁止中國人入境”的問題，但實際上並非易事。

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據朝鮮日報今天報道說，韓輿論反對10萬名回國過年的中國人返回韓國。

消息說，韓國大學十分擔憂回家過年後返韓的中國留學生可能造成武漢肺炎大範圍擴散。據韓國教育部稱，以去年4月為基準，韓國的中國留學生數達71,067名，約佔總外國留學生數的44%。韓國各大學的韓國語學堂28日紛紛宣布緊急停課。據慶熙大學有關人士稱：“2月中旬，大部分中國新生都會入境準備開課，屆時將成為（防疫的）關鍵”，“畢業典禮時，不少學生父母會從中國趕來參加，學校方面正在考慮應對策略。”

此外，正在中國留學的韓國學生如果大批量返韓也將造成混亂。據教育部稱，截止至去年4月，在中國大學和研究生院就讀的韓國留學生達5.06萬名。

該報道稱，沒有正式統計的從事保姆、育兒嫂、醫院護工和服務員等職業的中國人，有多少人回國後再入境也難以估算。據公共運輸工會醫療連帶本部護理支部稱，韓國共有醫院護工18-20萬名。其中七至八成，約12-16萬名為朝鮮族。大韓醫生協會有關負責人表示：“應該針對回國後返韓的中國同胞制定相關指導方針。”

朝鮮日報說，在這種情況下，要求禁止和限制中國人入境的輿論也日益高漲。23日，有人在青瓦台請願要求“禁止中國人入境”，5天後的28日參與者超過了54萬人。不僅是自由韓國黨，被歸為泛執政圈的正義黨也在提出“禁止中國人入境”。

該報道稱，對於這樣的政界動向，執政黨表現出強烈的反感。共同民主黨院內代表李仁英當天稱：“越是這種情況，越應剋制煽動中韓兩國國民厭惡感的行為。”她還向外交當局表示：“希望能夠積極討論支援陷入困境的中國政府的方案”，“向正身處困境的中國國民伸出溫暖的援手，並提供實質性的幫助。”

允許或限制外國人入境屬於國家主權範疇。即便限制中國人入境也不與國內法律和國際法相抵觸。但在全球大部分國家都沒有禁止中國人入境的情況下，如果只有韓國採取這一措施，從長期來看勢必會給中韓關係帶來負擔。雖然可以效仿新加坡，給從中國返韓的學生或從事教育、衛生工作的人員兩周的義務休假進行居家隔離，但需要保障工資和工齡，這將造成不小的負擔。