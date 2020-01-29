武漢肺炎8勇士 最高法罕見正名? 輿論促逮抓人者

1月1日， 武漢警方宣布“依法查處”八名“散布武漢肺炎謠言者”。 此前，他們在一個醫務工作者的微信群里最早發布了“華南水果海鮮市場確診七例SARS”的消息。星期二（1月28日），中國最高人民法院在擁有1760位萬粉絲的官方微博賬號上發表了一篇文章，似乎意在為這個月早些時候被武漢警方抓捕的八名“散布謠言者”正名。美國之音報道有網絡批評說，“我個人認為，前些天下令抓武漢那幾名所謂造謠的人，應該抓起來，”

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據美國之音今天報道說，中國最高法院似為武漢八位“造謠者”正名，網民要求法辦抓人者。

星期二（1月28日），中國最高人民法院在擁有1760位萬粉絲的官方微博賬號上發表了一篇文章，似乎意在為這個月早些時候被武漢警方抓捕的八名“散布謠言者”正名。1月1日， 武漢警方宣布“依法查處”八名“散布武漢肺炎謠言者”。 此前，他們在一個醫務工作者的微信群里最早發布了“華南水果海鮮市場確診七例SARS”的消息。兩個多星期後，特別在中國國家主席習近平發出抗擊疫情的指示後，這種神秘的、被命名為“新型冠狀病毒”所引發的類似肺炎的疫情才成為引發全民關注的最重大的新聞。

署名“人民法院新聞傳媒總社唐興華”的文章分析說，“ 儘管新型肺炎並不是SARS，但是信息發布者發布的內容，並非完全捏造……如果社會公眾當時聽信了這個‘謠言’，並且基於對SARS的恐慌而採取了佩戴口罩，嚴格消毒，避免再去野生動物市該報道說，場等措施，這對我們今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事”。文章從法理角度分析說，面對虛假信息，執法機關應該充分考慮信息發布者、傳播者“在主觀上的惡性程度”和“對事物的認知能力”。只要信息基本屬實，發布者主觀上並無惡意，且客觀上未造成嚴重危害，當局應保持寬容態度。

據文章寫道，“試圖對一切不完全符合事實的信息都進行法律打擊，既無法律上的必要，更無制度上的可能，甚至會讓我們對謠言的打擊走向法律正義價值的反面，成為削弱政府公信力的反面教材，成為削弱黨的群眾基礎的惡性事件，成為境內外敵對勢力攻擊我們的無端借口， ”文章還分析說，“虛假信息起源於信息公開的不及時，不透明”，並不點名地批評了武漢政府對這次疫情的處理。

中國最高法院星期二的這篇為“造謠者”正名的文章受到了一些中國民眾的讚揚，但是有批評者說，僅僅正名不足以平民憤，當局應該向這八人道歉，並予以賠償，也有人說，那些後來闢謠的人才是真正的造謠者，隨便抓人的武漢警方應該被法辦。據中國前知名媒體人王志安在推特上說，“我個人認為，前些天下令抓武漢那幾名所謂造謠的人，應該抓起來，”

美國之音說，在互聯網上，有網民將最早公布這種神秘傳染疾病的這幾名醫務工作者稱作“八勇士”。

與此同時，共產黨的言論審查者並沒有放鬆審查的跡象，而是繼續忙於清理互聯網，確保網絡空間充滿被當局視作“正能量”和“主旋律”的信息。 星期一，官方新華網轉載環球網的一篇文章宣稱，“在無數人為洶洶疫情奮勇前行之際，網絡上接連出現各種有關新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的謠言，這類事件不斷被曝光，再次突顯了維護清朗網絡環境的重要性。”