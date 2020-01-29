法國確認第五例武漢肺炎病例

法國確認四例武漢肺炎病患之後，於1月28日再曾一位病患。他是從湖北到法國的80歲遊客。1月29日衛生部公布說，老人的女兒也被確認患有新冠狀病毒，她已經被送進重症監護。法國衛生部長布辛仍沒有透露病患被送往巴黎哪家醫院。

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法國從武漢撤僑變得複雜

29日法國《費加羅報》、《解放報》均報道了法國從武漢專機撤僑的計畫比預計的要難。兩家媒體報道說，一名外交官表示，還沒有過撤僑的經歷，在具體安排和外交溝通上比預計的要複雜。

這名外交官告訴記者，法方從上個周末決定上周遣返生活在武漢大都市的數百名法國人，衛生部、外交部和部隊都投入到這項工作中。

第一個難點是，到底武漢有多少法國人向立即離開武漢？人數確定之後才可以決定到底是派兩架還是三架飛機。沒有透露姓氏的外交官告訴法國記者，任法國駐武漢總領事館無法算清到底有多少法國人想回來。

法國外交部消息說，在武漢總領事館登記的法國人有500人，但這個數字中不包括途徑武漢或沒在總領事館登記的法國僑民。外交部表示，按我們的估算，總數應該在1000人。

法國衛生部長布辛表示，不是所有的法國人都想回去。有的人在武漢從事的職業使得他們走不開；有的人不覺得情況那麼糟糕，認為地方當局可以控制疫情的局面，不行離開。

法國衛生部長表示，還要考慮到歐洲其他一些國家提出要求，希望法方順機幫忙撤僑。按計畫，29日晚一架A320軍機本應從巴黎起飛，準備從武漢撤出220名法國人，這架專機準備於周五晚或周六返回巴黎。

但法國方面撤僑的第一架飛機是軍用機，出動軍機就需要中方的“特批“。《解放報》披露說，兩架撤僑專機只將撤離沒有新冠狀病毒癥狀的法國人，也就是說沒有發熱、咳嗽、乏力等癥狀的武漢法國僑民。

按照衛生部發出的消息，一直醫療隊將趕往武漢，用第三架飛機把有癥狀的法國人撤回法國，醫療隊隨行防止病情加重。

如果從武漢撤僑順利的話，返回巴黎的這些法國人將在哪裡隔離呢？記者從衛生部門獲得消息顯示，不會把這些人送往某個軍事基地；也不可能給他們安置在一家五星旅館裡。初步的想法是讓從武漢返回的法國人在北部諾曼底大區厄爾省的一個市鎮埃夫勒（Évreux）隔離14天，那裡有一個度假村。

法國衛生部長再次表示，絕不是把這些人像關犯人一樣關起來，讓他們可以正常生活。