洛杉磯華人推全美口罩援救 悲北京國外撒幣遠多於武漢救災

1月28日，部分洛杉磯華人在華人聚集區的夏威夷超市旁，舉辦向武漢捐物活動。隨着起源於武漢的新型冠狀病毒向全中國和世界擴散,“口罩慌”已經突出顯現。本次的超市募捐物資活動,“海外華人採購口罩”，就是“全球華人幫武漢” 行動的一部分。有華人很為武漢人感到悲哀，因為中央政府撥出的救災款數額，比起對外援助來說，實在是很少。

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據美國之音今天報道說，口罩吃緊，洛杉磯華人發起“全球華人幫武漢”行動。

中國公布的1月29號的最新數據顯示，全中國確診的新型冠狀病毒已經達到5515例，疑似者6973例，死亡132例。對付病毒的口罩等相關防護用品變得越來越搶手。參加“海外華人採購口罩”的義工陳先生告訴美國之音：“Home Depot, CVS, 還有沃爾瑪這些大商店都沒貨了。”

口罩緊俏在國內更是眾所周知，價格也是“青雲直上”。正在美國留學的鄭先生說，在淘寶網上採購口罩給在成都的媽媽：“發現10個口罩價格已經漲到358元人民幣了，但還是只有買，其他地方根本沒貨了。即便有貨的也要年後發，那就來不及了。”

該報道說，“海外華人採購口罩”行動，通過平面紙媒、互聯網社交媒體和實地徵集結合的方式，為救助中國以武漢為中心的疫情災區做出努力。該行動的活動人士星期二在夏威夷超市外，向過往行人發放二維碼傳單。自願者只需掃碼便可加入捐贈者的“電報”群，下單後通知該群即可。

由於口罩在洛杉磯的實體店已經呈現脫銷趨勢，參與行動的鄭存柱對美國之音說：“我們動用了各種關係，從外州可以買到，比方說拉斯維加斯、鳳凰城等。我們在網上也訂購了一些。呼籲出去以後，有幾個城市的企業家捐的量還比較大。”

對於募集到的口罩等用品如何送到中國疫區，鄭先生說，方法之一是通過快遞。小盒裝口罩，可以把50或者100盒裝進一個大箱子打包投遞，“仍然是可以做到的”。據曹永昌說，由於人們都把目光放在武漢，事實上，武漢之外的邊遠地區也很需要；他已經購買了7000隻口罩，定點送給了鹹寧的一家醫院。

關於在美國獲得的捐贈如何進入中國，他們也想好了最不得已、但是也會很有效的做法。曹永昌說：“實在不行的話，我們就到洛杉磯國際機場，把口罩送給前往中國的乘客，每人帶20個回去。他們自用、給家人用、給親朋戚友用都可以。”

邱永陽把自己在美國的一間辦公室用作捐贈物品的收貨地點。他通過短信對美國之音表示：“事實上，我已經先行購買了五千隻口罩，從美國首都華盛頓特區寄往了武漢，由當地教會幫助在大街上全部分發完畢。”同樣參與“海外華人採購口罩”行動的熊焱通過電話對美國之音說：“呼籲全世界的華人提供物資的幫助，因為，現在中國不缺錢。他們缺的是口罩、防護服，還有其他的，比方藥品等。”

該報道稱，趙先生對美國之音表示，很為武漢人感到悲哀，因為中央政府撥出的救災款數額，比起對外援助來說，實在是很少。