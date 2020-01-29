美國務卿致電楊潔篪 感謝中方協助撤僑

美國國務卿蓬佩奧1月29日致電中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，向在武漢肺炎疫情中喪生的中國公民表示哀悼，並感謝中方協助美方撤僑。

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美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）發出聲明表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）1月29日與楊潔篪通電話，對因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎不幸病逝的中國公民，表達哀悼之意。

蓬佩奧表示，海外美國公民的安全是他的最優先事項，他同時也向楊潔篪表示謝意，感謝中方協助美國從疫區撤離美國政府人員與公民。

美國派往武漢撤僑的專機1月29日稍早已飛抵阿拉斯加安克拉治國際機場，機上240名乘客正式回到美國境內，並接受美國疾病管制暨預防中心（CDC）的初步篩檢。

這架包機於短暫停留後將轉往南加州馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）。機上所有乘客在抵達美軍基地後，將進行隔離安置。

這次美方撤僑意外讓中華航空成為焦點。美國政府原先計畫的包機降落地點為洛杉磯安大略國際機場（Ontario International Airport）。