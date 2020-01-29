美眾議院通過《西藏政策及支持法案》劍指轉世 北京抗議嗆報復

美國國會眾議院通過《西藏政策及支持法案》，以捍衛藏人宗教自由，保障西藏自治地位。這項以392比22壓倒性票數通過的法案規定，中共官員不得干涉未來包括達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則美方將予以制裁。北京說，中方對此強烈憤慨、堅決反對。

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據美國之音今天報道說，美國眾議院通過《西藏政策及支持法案》。這項以392比22壓倒性票數通過的法案規定，中共官員不得干涉未來包括達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則美方將予以制裁。

據報道稱，民主黨眾議員麥高文(Jim McGovern)去年9月提出的《西藏政策及支持法案》獲得跨黨派的支持，並於去年12月在眾議院外委會通過。麥高文在投票前表示，”我們都支持積極有效的美中關係，但是最要緊的是，中國政府必須尊重所有人的人權。”

據眾議院外委會共和黨籍議員麥考爾(Michael McCaul)表示，中國共產黨對於信仰的打壓是對宗教自由的最大威脅，這項法案指出迫害宗教並非中國國家主席習近平上任之後才開始，而是中共一向對宗教的厭惡及恐懼。

該報道說，中國官方表示，美國眾議院通過的相關法案，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向藏獨勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈憤慨、堅決反對。