自保失敗 西藏武漢肺炎淪陷

中國全境今天宣告均被武漢肺炎侵染。中國31個省（區、市）昨天新增1459例新型冠狀病毒肺炎確診病例，西藏也傳出一起疑似病例。根據最新通報，這起病例是一名來自湖北的男子，他在22至24日經由武漢武昌乘火車到達拉薩。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，西藏武漢肺炎疑似病例，為湖北移入人士。由於西藏是中國爆發新型冠狀病毒肺炎以來唯一未傳出疫情的地區，這起疑似病例也格外受到矚目。

該報道引述中新社下午引述西藏自治區衛生健康委員會29日通報說，這名34歲的張姓男子是湖北省隨州市人。他於1月22至24日經由武昌乘火車到達拉薩市，25日晚間自行前往西藏自治區指定定點醫療機構就診並收治入院，接受隔離治療。

據通報指出，1月28日，根據臨床表現和自治區疾病預防控制中心實驗室檢測，判定張姓男子為新型冠狀病毒感染的疑似病例，目前生命跡象平穩，密切接觸者已接受醫學隔離觀察，檢體則已送至中國疾病預防控制中心進行複核檢測。

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，於23日凌晨宣布當日上午10時起中斷對外通道，隨後湖北各地也陸續封城。在此之前，不少武漢居民紛紛逃離當地，向外遷移。武漢市長周先旺26日晚間表示，截至當時已有500多萬人離開武漢。

該報道說，據中國國家衛生健康委員會官網上午通報，28日零時至深夜12時，31個省、市及自治區新增1549例確診病例，累計確診病例5974例，已超過2002至2003年，嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的5327起確診病例。中央社說，綜合陸媒統計，截至發稿，中國大陸累計確診病例至少已達6017例。