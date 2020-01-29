華爾街日報：習近平下令“引導輿論”消弭網上批評政府防疫措施

中國對武漢冠狀病毒的散播束手無策，但對付國內不滿政府抗疫措施的輿論，卻是遊刃有餘。華爾街日報報道，湖北日報記者張歐亞批評武漢市長周先旺對抗疫情反應遲鈍的微博帖文被下令刪除，反映中國主席習近平所控制、有可能是全球最先進的輿論控制機器，正在全速運作之中。

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報道指出，由於社交媒體上批評政府的發文趨於普遍化，習近平多次指示有關方面“加強輿論引導”。報道指，共產黨這句話的意思就是要加強審查。

報道指出，湖北日報高級記者張歐亞這個月24日，發布一條微博，呼籲“武漢必須當即立斷換帥了”（換掉武漢市委書記或市長）。他還說，“和很多人一樣，我也曾認為，臨時換不熟悉領導，不利於工作的展開，但據當前日益嚴重並繼續擴大的異常嚴峻的形勢，當前的台上者不具這樣的領導指揮力！”“為了武漢，希望立即換帥！！！”

據華爾街日報報道，湖北日報傳媒集團在“關於集團員工在個人微博上發表錯誤言論的情況說明和致歉”的函文中稱，“今天上午，我集團員工張歐亞在其個人微博上發表錯誤言論，給當前防控工作添了亂，給各級領導添了堵。”深表歉意。

華爾街日報引述大陸的新聞從業員指出，國營的媒體已被告知，只能刊登由官方渠道發布的訊息，上頭同時指示他們要專註發揮“正能量”，避免對官方作出任何形式的批評。

社交媒體的發文，包括批評政府未能有效控制病毒散播或質疑官方數據的評論，都被刪除。當局的剪刀似乎又針對一些描述人民因為“封關”飽受苦困的報道。

但儘管如此，報道指出，負面的發文仍找到縫子上了社交媒體，除了上述湖北日報記者張歐亞的評論之外，一群律師向武漢政府發出的一封公開信，亦被網民相互瘋傳。該公開信指控武漢市禁錮了最早爆出疫情嚴重的八個人。他們都被指控發布假消息而被捕。

華爾街日報引述這封公開信的內容指：“究竟是誰對誰錯了？這有關社會的知情權。”在這封公開信署名的其中一名律師商滿強（譯音）告訴華爾街日報：“如果湖北人民要死，我們也要知道死的原因。”除了武漢之外，位於華中的湖北省其他多個城市也實施封關。

報道又指，有些網民以“官狀病毒”來取代“冠狀病毒”這個詞，諷刺中國官員的毒害，與冠狀病毒同樣要命。

澳洲麥格理大學兩名華裔學者所主持的“中國內參”網上評論其中有文章指出：“共產黨現在終於知道（病毒）有多嚴重，對黨所可能造成有多大的不穩，共產黨現在已竭儘其所有的資源來對付這場危機。儘管中共致力審查輿論，但中國的人民最終將對這個黨作出最嚴厲的評斷。”