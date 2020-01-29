軍刊舊文熱炒疑隱指武漢肺炎疫情外國生化攻擊 網上炸鍋

中國武漢肺炎疫情燃燒之際，此波新冠狀病毒源頭眾說紛紜，秘密生物研究懷疑叢生，中國官方網絡搜狐號“國防時報熱點”28日（周二）發表“中國國防報突然發文：讓生物戰爭走進國防視野”一文，經核查內容為解放軍報社主辦的《中國國防報》兩篇分別於2011年及2014年發表的文章，有網民表示多年前的文章重發，應有特別含意。

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據香港01今天報道說，軍媒“生物基因戰爭”舊文被重發，網民：不搞陰謀論但要警惕。搜狐號“國防時報熱點”28日（周二）發表“中國國防報突然發文：讓生物戰爭走進國防視野”一文。

該報道說，“國防時報熱點”發表的帖文，上半部分為於2011年原載《中國國防報》的文章《讓生物戰爭走進國防視野》，文章指，採取以下措施或是未雨綢繆之策：樹立新時期生物國防的戰略地位，制定生物國防計畫，提高全民生物國防意識；堅持統一集中管理，把水和糧食等關係到人民健康和民族安全的戰略產業和命脈領域，牢牢掌握在國家公共部門手中；重視基因技術研究，集中國家力量力爭走在世界基因研究前列，切實增強生物國防的科技儲備和生物戰爭的應對能力。

據該文章又指，美國推出的旨在強化生物國防的“布薩特計畫”，就暴露出了可用作進攻性武器的轉基因生物的冰山一角。對此，我們一定要保持高度警惕，未雨綢繆，加強防範，切實築牢確保國家安全的生物國防。

該報道稱，帖文的下半部分為2014年原載《中國國防報》的文章《基因戰爭，你不得不防》。文章指，據報道，美國、以色列等國，都有研究基因武器的計畫。據悉，美國、俄羅斯等已經研製出一些基因武器。該文章又指，要研製新型探測和防護器材，做到有效識別和防護，並針對敵人可能實施基因戰的戰法、途徑和手段進行專門研究，及早制定行動預案。只有這樣，在未來可能面臨的基因威懾與反威懾的鬥爭中，才不至於受制於人。

據香港01摘引網民熱議說：“不搞陰謀論，但是國防安全確實要重視，像轉基因產品，人類基因編輯之類，國民要有警惕心。”“這種事情真的防不勝防，真的要重視起來。”

有網民疑問說，“所以這次？有生物戰爭的嫌疑？”

還有人說“背脊一陣發涼。”

“除了恐怖，其他無感。”