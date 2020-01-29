韓國青瓦台前50萬聯署促禁中國人 日本有店家明指華人禁入

中國武漢肺炎疫情肆虐，亞洲國家開始在中國人帶來經濟消費利潤與中國人倒入武漢肺炎病毒之間選擇遠離中國人。韓國總統府青瓦台官方網站本月23日，出現一則題為“請禁止中國人入境”請願書，並獲得逾53萬國民簽署。日本神奈川縣一家零食玩具店在門口直接貼出“禁止中國人進入”的告示。

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據聯合新聞網今天報道說，中國武漢肺炎疫情嚴重，日韓商家紛貼出“抵制中國人進入”。韓國濟州島一間烤肉店張貼“禁止中國人進入”。

隨着武漢肺炎疫情蔓延至全球10多國家，中國更為疫情重災區，中國鄰國包括韓國及日本截至29日，分別已增至4例及7例確診病例，大多數為輸入性病例，以致“抵制中國”的風氣逐漸蔓延至韓國和日本。韓國及日本分別有店家為避免受感染，明確貼出“禁止中國人出入”的告示。

該報道說，韓國“抵制中國”風氣開始蔓延，民眾洪小姐在韓國濟州島一間烤肉店門外，發現有一張寫有“由於病毒原因，中國人禁止入內”的告示。針對這次疫情，這並非是韓國首宗“抵制中國”事件，韓國總統府青瓦台官方網站早已在23日，出現一則題為“請禁止中國人入境”請願書，並獲得逾53萬國民簽署。

消息說，同時，日本《朝日新聞》在稍早前報道指出，一家位於神奈川縣的溫泉勝地箱根的零食玩具店，店主為避免受疫情波及，以及臨近春節旅遊旺季，在門口直接貼出“禁止中國人進入”的告示，告示中還特別標明“香港國的香港人和台灣國的台灣人”除外，這張告示在網絡上引起爭議，店老闆受訪時表示，這是為避免新型冠狀病毒肺炎擴散的自保手段，他會更改較尖銳的用語，但不歡迎中國客的態度不變。該報道說，其實，武漢肺炎已經嚇壞日本。