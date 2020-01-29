香港“一罩難求”1000人排隊搶購口罩

香港衛生官員一直要求港人在公眾場所要帶口罩，作為全民抗疫的其中一個重要步驟，但香港的官員似乎不了解民間已經出現一罩難求的局面。一家泰國雜貨店29日宣布口罩開倉，但事先申明以醫護人員作為優先出售的對象，但消息一出該雜貨店位於多區的分店門前早上7點前已經出現長龍，位於青衣城的分店人龍更有逾千人。期間有人更強迫店內人員派籌，毫不理會店方事先的聲明。

廣告 繼續瀏覽後續

除了香港之外，美國多個城市的口罩亦告售罄，在洛杉磯口罩供應要等到二月中才可恢復正常，波士頓和紐約的口罩銷情亦行情高漲。

阿布泰國生活百貨在其Facebook專頁發帖，聲稱準備了3M獨立包裝的防護口罩給醫護及前線人員，並表示“我們明白及知道數量一定不足夠大家購買，但是已經盡做！”

由於是供應醫護及前線人員，“阿布泰”提醒購買者，必須要親身帶同職員證或委任證到門市實名登記購買，強調今天暫時只限醫院管理局的前線醫務人員及工作人員、邊境管制站的紀律部隊人員。同時由於數量有限，親身來到的上述人士，亦只可限購此款3M獨立包裝醫護口罩一盒。

今早29日早上7時起，根據蘋果日報報道，阿布泰各區分店已見人龍，青衣城、淘大、坑口及新都城中心，每處都超過400人的人龍，青衣城更有逾千人，有人紛紛上載排隊的圖片，又感謝阿布泰的老闆有心有力。

位於港島東的鰂魚涌康怡花園分店，未開門已也有約400人排隊。職員稱口罩剛運抵港，運輸需時，預計中午時段才送到。至上午10時半，排隊人數657人，職員廣播稱，此分店獲分配300盒口罩，每人限買一盒，而且若有醫護人員到來，將獲優先購買，呼籲各人有心理準備，未必如願買到。排頭位的吳小姐，在學校做文職，今早7點已經到來。她表示家中只得數十個存貨，縱使要排隊一個上午，只購得一盒，也是值得。

九龍東的鑽石山荷里活廣場，阿布泰國生活百貨分店同樣有逾500人排隊，人龍已經分兩層“打蛇餅”，據工作人員指會先安排醫護人員購買，未清楚可否安排其他市民可以買口罩，因為不清楚數量，店員建議“非醫䕶”人員自行衡量是否繼續排隊。而在醫護人員人龍排隊的隊伍中，有不少自稱海關人員查詢是否可以優先購買，據資料，落馬洲管制區有海關關員發燒送院醫院，令部門內亦人心惶惶。

至於當年曾爆發SARS的淘大花園，阿布泰國生活百貨分店亦吸引逾千市民等買口罩，人龍由淘大商場排到Q座，估計逾千人，連出示委任證或工作證的前線醫護及關口職員也有十多人排隊輪候。至於同一商場內的屈臣氏，職員11時前出來向人龍表示，平時每日都返一次貨，包括口罩、消毒物品等，惟今日未知為何貨單沒收到相關貨品，無口罩可賣，遂向顧客致歉，“真系非常唔好意思！真是沒有。”有市民大呻排了45分鐘無功而返。