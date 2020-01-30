世衛組織將武漢肺炎疫情定性為“國際關注的突發公共衛生事件”

世界衛生組織周四再度召開緊急會議，以決定是否把武漢肺炎即2019新型冠狀病毒肺炎疫情定為“國際關注的突發公共衛生事件”，並就如何控制疫情提出建議。會議最後決定宣布：武漢肺炎屬於“國際緊急公共衛生事件”。（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

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世衛組織主席在會後對媒體說：雖然將中國武漢發起的新型冠狀病毒疫情定義為“國際公衛緊急事件”，但並不限制去中國旅行和與中國經濟來往聯繫。世衛的決定並不是對中國投反對票。世衛組織考慮的主要是那些弱小國家預防傳染病的困難。

為了因應新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，法國航空公司（Air France）30日宣布，暫停所有往返中國大陸的定期航班，直到2月9日為止。法國航空先前於1月22日停飛往返湖北省武漢市的班機。29日曾經決定將減少一半巴黎與北京和上海間的航班班次。

在周四白天，中央社曾經報道：世衛指：2019新型冠狀病毒不是國際公衛緊急事件。該報道引述的是Vanguard網站消息。

美國，日本，加拿大等國呼籲允許台灣與會，但遭到拒絕。