世衛組織急促各國行動 驚曝澄清沒有說過反對各國撤僑

中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情不斷擴大，世界衛生組織今天再次召開專家緊急委員會開會討論是否宣布為全球衛生緊急事件，此前該組織總幹事譚德塞警告各國政府針對這個類嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒「採取行動」。評論指此立場與譚德塞剛剛訪問中國時說法不同，中國官方報道譚德塞說中國武漢肺炎疫情並不那麼嚴重，不需要過分反應，譚德塞還被指不贊成各國撤僑。據自由亞洲今天報道，世衛組織澄清，沒有說過不建議各國撤僑。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，武漢肺炎病例不斷攀升，世衛組織敦促各國採取行動。

中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情不斷擴大，世界衛生組織（WHO）警告各國政府針對這個類嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒「採取行動」。

世衛公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）執行主任萊恩（Michael Ryan）在日內瓦告訴媒體：「全世界都必須戒備，也都必須採取行動。」

世衛應於今天召開緊急會議，討論是否將2019新型冠狀病毒宣布為全球衛生緊急事件。世衛若做出這項宣布，即可升高國際間協調行動。

據世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）透過推特發文說，世衛報告上周犯下「人為疏失」，應該把這波疫情的全球風險列為「高」而非只是「一般」等級。

目前湖北仍是疫情重災區，新增死亡病例中，有1起發生在四川；此外西藏也首度通報發生確診病例。除了中國，全球10多國也都通報武漢肺炎病例。最新淪陷的國家包括芬蘭和阿拉伯聯合酋長國。

據自由亞洲報道，新華社報不實訊息？ 世衛組織沒說不建議各國撤僑。

據該報道說，世界衛生組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前訪問北京時新華社發出的英文報道說，譚德塞與中國外交部長王毅會面時，表達世衛對中國這次疫情處理“有信心”，還稱世衛“不建議”各國撤僑。不過，世衛組織發言人29日卻告訴自由亞洲不同的說法。

報道稱，譚德塞和王毅在北京握手微笑一起合照，還見了中國國家主席習近平。這些照片，高掛在新華社英文網站上，報導還在標題上大大寫着：“世衛對中國防控新型冠狀病毒疫情的能力有信心”；其中第四段還寫到，世衛“不建議”（do not recommend）各國撤僑。28日，各國媒體轉發傳播了這條新聞，卻可能都踩到了中國散播不實訊息以維持官方面子的陷阱。



世界衛生組織發言人賈薩爾維克（Tarik Jasarevic）回復自由亞洲電台記者電子郵件詢問時明白指出，“關於各國想從武漢撤僑，世衛的立場是：這是由各國政府自主做決定的事”。

自由亞洲說，世衛的回復，形同證實新華社的英文報道是不實訊息。

才從北京回到日內瓦的譚德塞，則在29日的記者會上對各國撤僑後的做法有所提醒。譚德塞說，“有一件事，是世衛要建議各國的，也就是各國要對因撤僑而移入的可能潛在病例，做好後續準備，他們必須非常清楚撤僑後續的完整行動。”



報道說，賈爾薩維克則在給自由亞洲電台的郵件中補充，世衛已經發給各國關於撤僑後防疫工作的臨時指引，並正與世界各國政府和專家積極合作協調。

賈爾薩維克還說，雙方在北京的會談中，還討論了在中國疫區保護中國及外國人的作法，包括如果中國有方法能容納、並保護在華外國人的話，是否有撤離外籍人士之外的替代方案。

自由亞洲說，中國官方藉由自身宣傳機器的英文報導，試圖引導國際輿論，有多次歷史紀錄。尤其在關於台灣的議題上，中國總是強加自身意識形態在別國身上。

2016年，中國官方在王毅與時任美國國務卿克里通話後，中國外交部與官方媒體都報道，“克里不支持台獨”。美國國務院發言人後來回復強調，美國基於美中“三個公報”與《台灣關係法》的“一中政策”立場沒有改變，沒有提到中國官方關於台獨的說法。

自由亞洲說，在疫情蔓延時，中國不忘透過宣傳機器做政治工作，也是中國防疫的特色之一。

而美國外交關係協會28日在一場電話簡報會上，探討新型冠狀病毒疫情對全球的威脅時，外交關係協會全球健康項目主任柏利基（Thomas Bollyky）也表達了對中國在防疫工作包括資訊的不夠透明的擔憂，這始終難讓外界對中國有信心，加上世衛對於是否將目前的疫情宣布為“國際緊急事件”上的緩慢行事，也連帶導致各國防疫工作無法協調一致，有緊有松。



據該報道說，現在有美國國會有議員不斷加碼，認為不僅要中斷所有與中國往來的航班，聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）甚至提出美國在華僑民應該經過適當的監測後才能撤離的建議。柏利基對此表達了他的憂慮。

據柏利基指：“我有點擔憂，這些議題，將會被‘政治化’，我尤其還記得在2013年、2015年美國選舉期間，西非爆發伊波拉病毒，美國的政治人物就提出過要中斷航班、不讓撤僑這樣的想法，我有點擔心我們會重蹈覆轍。”

柏利基說，對抗新型病毒，全球的一致做為，應該是“確認”個案後採取“隔離”措施，治療並且展開後續“調查”，追蹤接觸史，一旦美國率先採取更嚴厲的手段，這會增加民眾瞞報的風險。

自由亞洲說，對抗新型未知病毒，防疫工作要如何避免政治化，也是全球課題。