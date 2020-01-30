世衛組織總幹事讚揚中國抗擊疫情的努力

目前，全球總共有7700多例確診新型冠狀病毒感染病例，其中170例死亡，99%的病例和全部死亡病例都在中國；在中國以外有16個國家確診了68個病例，並且沒有出現死亡。

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世界衛生組織總幹事譚德塞1月29日在記者會上指出：“病例的持續增加，以及在中國以外人與人之間傳播的證據，都令人深感關切。儘管中國境外的病例仍然相對較少，但有可能暴發更大的疫情。”

譚德塞表示，他因此決定再次就新型冠狀病毒召集緊急委員會會議。

這次會議計畫於日內瓦時間30日13點半開始，新聞發布會暫定於日內瓦時間當晚19點半舉行。

世衛組織總幹事總結說，訪問中國期間，世衛組織代表團與中國方面進行了基於相互理解的坦率的討論。

討論的重點是就武漢的遏制措施，以及其他城市和省份的公共衛生措施繼續進行合作，對病毒的嚴重性和傳播性進行進一步研究，並共享數據和生物材料。

譚德塞表示，習近平主席對疫情的詳盡了解以及他親自參與應對工作令他感到非常鼓舞和印象深刻。

他說：“對我來說，這是非常少有的領導力。用習近平主席的話來說，他們所採取的措施不僅對中國有利，而且對世界其他地區也是有益的。”

譚德塞表示，李克強總理也到了武漢在實地了解疫情並指導應對工作。中國為遏制疾病中心的疫情所做的努力對於防止病毒的進一步傳播至關重要。

他說：“中國在創紀錄的時間內識別出病原體並立即進行分享，這導致診斷工具的迅速研發。中國完全致力於內部和對外透明，並且已經同意與需要支持的其他國家合作。”