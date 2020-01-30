世衛給中國疫情量身打造的“PHEIC”定性

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月30日舉行緊急會議後宣布：源自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情構成了“國際關注公共衛生緊急事件”（PHEIC），但是，

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與此同時，世界衛生組織秘書長譚德塞也說明：“這一決定並不限制有關中國的旅行和人員交流，以及經濟來往。”所以世衛組織的這一定性可說是為中國量身定製的。中國武漢緊急封城，其它大城市也處於半封閉狀態。美國日本英國法國等國先後組織撤僑，不少航空公司也先後暫時中斷通往中國的班機。但一切都將隨中國疫情的發展而變化。

譚德塞強調說：“我們最關切的是，這種病毒蔓延到健康衛生體系較脆弱國家的可能性…這不是對中國的不信任投票。”

這場從去年12月初爆發的病毒感染已經在中國造成一百多人死亡，近八千人感染。隨武漢肺炎疫情的惡化，大陸媒體就開始討論疫情對中國經濟的影響。回顧2003年的急性呼吸道癥候群（SARS）疫情，當時中國被列為疫區後，當年第2季國內生產毛額（GDP）成長立刻下跌2個百分點，從第一季的11.1%跌至9.1%。

中央社引述陸媒三聯生活周刊日前報導說，雖然世衛組織並不希望對當事國帶來經濟上的傷害，不過事實上，一旦世衛對疫情做出定性，就會產生一系列連鎖反應，對當事國的經濟衝擊就在所難免。