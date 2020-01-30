中國夫妻疑感染武漢肺炎 郵輪7000人不準上岸 查出陰性結果後乘客被放行

武漢肺炎疫情延燒，停泊在意大利港口的一艘郵輪1月30日因一對中國夫妻出現疑似感染肺炎癥狀，船上7000名乘客和船員被扣留在郵輪上，禁止上岸。另據最新消息，意大利衛生部30日表示，歌詩達翡翠郵輪（Costa Smeralda）上疑患武漢肺炎而被隔離的一對中國夫妻，經初步檢驗呈病毒陰性反應，似乎並未感染這種致命肺炎。另據最新消息，檢驗結果呈陰性之後，所有乘客都已放行。

廣告 繼續瀏覽後續

目前並不確定，這樣的檢驗結果是否表示，原本因這2起疑似病例而被扣押在郵輪上的7000名乘客和船員，現已可在停泊的意大利港口上岸。

法新社報導，當地衛生當局表示，3名醫生和1名護士登上停靠在契維塔韋奇亞港（Civitavecchia）的歌詩達翡翠郵輪（Costa Smeralda），照料出現發燒癥狀的婦女，並送驗這對夫妻的檢體。

歌詩達翡翠郵輪證實，包含船員和乘客，約7000人被扣留在郵輪上，無法上岸。

中國爆發新型冠狀病毒疫情，當局1月30日通報死亡病例新增38起，為迄今最大單日增幅，至少15個國家有確診感染病例。

歌詩達翡翠郵輪表示，船員遵循衛生部門的指示，將來自澳門的54歲婦女“與她的旅伴隔離在船上的醫院”。

意大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）說，政府“並不擔心，但會保持警戒和謹慎態度”。

意大利媒體報導，這對夫妻25日從香港飛至米蘭，並在意大利北部沙伏納（Savona）登上這艘郵輪。

面對中國疫情，意大利外交部危機處、國防部、衛生部和國家傳染病研究所Lazzaro Spallanzani共同合作，正在組織一架由特殊專業醫務人員陪同的飛往武漢機場的航班。為的是把目前在武漢的意大利人接回意大利。計畫在抵達意大利後，所有被接回的意大利人將接受醫療隊的全面檢查，並簽訂和遵守衛生部制定的衛生協議。

意大利消費者和環境保護協會於29日下午向意大利國家民航局申請立即中斷與中國來往全部航班。他們表示：“為了保護公民避免被病毒傳染和病毒在意大利境內傳播，需要採取緊急措施。而必要措施之首就是要斷開空中連接，因此要求在這脆弱和敏感時期取消所有往返中國的航班。”

目前，意大利方面已決定從中國飛往意大利的航班只允許在有專業醫務團隊的羅馬菲烏米奇諾機場和米蘭馬爾彭薩機場降落。