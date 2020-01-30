五眼聯盟疑分崩離析 華為施壓澳大利亞學英國讓入圍5G

英國決定允許華為技術有限公司建設該國部分5G網絡後，這家中國科技巨頭正藉此機會推動澳洲重新考慮其禁令。目前華為正加緊採取行動，試圖讓美國的情報盟友不要相信特朗普政府宣揚的威脅論。

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據華爾街日報今天報道說，華為力促澳大利亞效法英國接受其5G設備。

英國決定允許華為建設該國部分5G網絡後，華為正藉此機會推動澳dly 重新考慮其禁令。目前華為正加緊採取行動，試圖讓美國的情報盟友不要相信特朗普政府宣揚的威脅論。

該報道說，2018年，澳洲率先宣布限制舉措，阻止華為參與該國5G網絡部署。官員們當時表示，鑒於超高速5G網絡的漏洞，不能信任華為建設網絡。

特朗普政府隨後向五眼(Five Eyes)情報共享聯盟中的其他盟友施壓，要求他們也阻止華為建設5G網絡。但英國周二決定允許華為參與該國5G網絡非敏感部分的建設，同時為該公司在英國5G市場的份額設定了35%的上限。

歐洲聯盟剛剛作出決定，不排斥任何願意接受歐盟嚴格安全標準的企業參加歐盟的5G建設。德國政府內部針對華為仍然有分歧，德國政府計畫在稍後歐盟峰會獲得立場協調後，再決定是否採用華為。