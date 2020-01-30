悲情 最早揭武漢肺炎8勇士之一 一線救治醫生被傳染了

中國武漢去年12月傳出“不明原因肺炎”疫情，8名在網絡上率先揭露疫情的民眾，被武漢警方以“造謠”為由查辦。當時，一名武漢醫生在聊天群組發布“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”的訊息，截圖在網絡廣傳，導致他被公安“訓誡”。其後，他也疑似感染武漢肺炎，住進加護病房，父母也出現病情。

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據自由時報今天報道說，武漢肺炎，武漢醫生“吹哨” 揭疫情，慘遭訓誡還被感染。

一名武漢醫生在聊天群組揭露不明肺炎疫情，被公安勒令簽下“訓誡書”。其後，自己也疑似感染武漢肺炎，住進加護病房。消息說，8名揭露者中多名是醫生，分屬不同醫生群聊組。

該報道綜合媒體消息，微信帳號《北青深一度》採訪該名武漢醫生，採訪文章雖已遭到刪除，但已被其他網民備份轉傳，這篇報導除了了解這個“吹哨者”發現病例的過程，也揭露出中國官方在武漢肺炎疫情爆發第一時間的處理態度。

據該名醫生表示，當時是從同事口中得知，武漢市衛生健康委員會也發布一份紅頭文件，緊急通知華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎病例。他發到聊天群組只是想告知其他在第一線的醫生，要做好防護措施，沒想到截圖被外傳到網絡上。該名醫生說，隔天他被醫院上司叫去問話，詢問消息來源之類的問題，之後又被叫去醫院監察科多次，反覆問他知不知道自己造謠的錯誤，最後要他寫了一份自我檢討報告。到了1月3日，當地公安通知，要他簽下一份“訓誡書”，警告他“至此終止違法行為”，醫院也要他不要在外傳這類消息。

該報道說，武漢肺炎疫情不斷延燒，該名醫生開始着手治療病患。1月10日後，他出現咳嗽、發燒癥狀，在做了電腦斷層掃描後，發現自己肺部出現病變，疑似感染武漢肺炎，但目前核酸檢驗結果尚未出來，無法完全肯定是確診病例。隨着病情加重，該名醫生24日轉到加護病房，而前來照顧他的父母也在不久後出現發燒、嘔吐等癥狀，疑似遭傳染，目前2人正住院治療中，接受相關檢驗。

因武漢肺炎疫情擴散全球，引發民眾對警方傳罰8名最早警告疫情憤怒，中國最高法罕見模糊發文，為此8人正名。中國網絡將這8人譽為勇士。