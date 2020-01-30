武漢肺炎致湖北人鼠年受歧視如過街老鼠

武漢肺炎帶來人性大考驗。不少武漢市人、乃至湖北省人在外地受到排擠，有網友稱，武漢人在鼠年到來之際成為“過街老鼠”；現在還有人擔心，就算疫情過去後，湖北人求職也會被歧視。

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中央社今天報道稱，湖北人受歧視，網友嘆：鼠年成過街老鼠。

中國湖北省武漢市是2019新型冠狀病毒感染的肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情起源地，武漢市長周先旺先前表示，因為春節和疫情的影響，已有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裡。這500多萬武漢人中，有些外出過節的途中才知道家鄉爆發疫情，並在23日開始“封城”。網絡上有不少武漢人自述遭排擠、隔離、想辦法回家鄉的過程。

中國湖北當地楚天都市報刊登的“春節特別日記”專欄中，在中國電信武漢分公司工作的唐瑩就是其中一例。他與家人在過年前到廣西旅遊，武漢封城當天，他們遭旅遊地的飯店服務人員反複測量體溫，並要求去醫院自費檢查身體，經商量後只同意再住一晚。

與之對照的，則是一名武漢人26日在微博發文說，他在當天入駐日本北海道札幌飯店，飯店人員知道他來自武漢後，問他是否有不適，並給他詳細的就醫指南，“言語之間沒有任何歧視”。辦完入住手續後，櫃檯人員還拿出紅包，祝他新年快樂。這名網友說自己非常感動，尤其看了在中國“那麼多酒店不允許武漢人入住，叫囂要武漢人滾出去，真的讓人何其傷心”；他說，“在異國能享受到如同家一般的溫暖，回國後卻還要擔心在祖國母親懷抱是不是要到處流浪”。

該報道說，不少媒體呼籲各地政府，應該要有妥善安置在外地湖北人的措施。根據新京報28日的報導，目前在雲南、陝西西安、廣東湛江、廣西桂林、上海、海南海口、廈門鼓浪嶼、湖南長沙等地的有關部門，都已經為滯留當地的武漢遊客提供特定接待賓館，甚至是免費的住宿服務。

同時，也有一些武漢人“自救”，社群平台微信上就有多個“武漢同胞回家群”，尋找當地願意收留武漢人的旅館。除了旅遊在外的湖北人，在外工作的湖北人也面臨寄居地居民異樣的眼光。網絡上傳出兩份來自浙江紹興社區居委會和街道辦事處的公告顯示，當地以獎金鼓勵居民檢舉社區的湖北人或“武漢密切接觸者”，最高人民幣1000元。

中央社說，有網友撰文表示，如果要婉拒絕別人的飯局，“可以告訴他們你剛從武漢回來”；如果要威脅別人，“可以說我們幾個武漢的朋友要去你們家拜年”。他感嘆，“武漢人在鼠年到來之際成為過街老鼠”。在中國問答網站“知乎”及討論平台“虎撲社區”上，都有人在討論，等疫情過後，擔心湖北人找工作仍會受到歧視。

對於湖北人、武漢人遭受其他中國人排擠的現象，北京方莊衛生服務中心主任吳浩29日在中國國家衛生健康委員會舉行的新聞發布會上強調：“我們共同的敵人是疾病，不是武漢人。”