武漢肺炎迫使外國大公司在華業務紛紛關門

隨着中國新型冠狀病毒疫情發展，許多在華運營的跨國企業正關閉門店、縮減業務並限制旅行。一些大型跨國公司正限制人員前往中國，航空公司也暫停了許多航班。

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據華爾街日報今天報道說，疫情擔憂促使跨國公司暫停中國業務。隨着中國政府全力控制新型冠狀病毒，許多在華運營的跨國企業正關閉門店、縮減業務並限制旅行。目前感染該病毒的人數已超過近20年前的非典型肺炎(SARS)疫情。

最新這場疫情爆發於春節假期前，上述病毒被認為最早出現在武漢的一個動物和海鮮市場。短短幾周內，該病毒快速傳播，已導致130多人死亡，6,000多人感染，其中絕大多數發生在中國大陸。截至29日午夜，官方數據顯示確診人數超過7,000人，死亡170人。

該報道說，一些大型跨國公司正限制人員前往中國，航空公司也暫停了許多航班。在中國，數以千萬計的人受到政府出台的行動限制令影響。此外，作為預防舉措，從中國返回的美國員工被各自公司要求遠程工作數周。

據英國金融時報今天報道，中國冠狀病毒疫情打擊跨國企業在華業務。隨着中國冠狀病毒疫情日趨嚴重，從航空公司和汽車製造商，到科技和消費者集團，國際企業紛紛縮減在華業務。

該報道稱，冠狀病毒危機對企業的衝擊面拓寬。英國航空(British Airways)周三成為首家暫停往返中國直飛航班的大型全球航空公司，隨後德國漢莎航空(Lufthansa)及其子公司瑞士航空(Swiss Air)和奧地利航空(Austrian Airlines)也效仿此舉。星巴克(Starbucks)表示，已關閉在華4300家門店的近一半，同時數百家麥當勞(McDonald’s)餐廳以及數十家H&M和優衣庫(Uniqlo)門店也已經關閉。中國官員們表示，冠狀病毒疫情造成的死亡人數已經升至132人，而全國確診病例增至5974例。

該報道稱，政府背景的智庫 中國社科院(Chinese Academy of Social Sciences)的經濟學家張明周三警告稱，冠狀病毒可能將中國第一季度年化經濟增長率壓低至5%以下，那將標誌着近年經濟逐漸放緩的趨勢出現急劇惡化。

一些國家正在展開從疫情發源地武漢撤離本國公民的行動，日本和美國的撤僑包機已在周三上午從這個華中城市起飛。

隨着疫情對全球旅行造成的影響日益受到關注，大型航空公司躋身於受這場危機影響最嚴重的公司之列。自1月中旬以來，英國航空母公司IAG的股價累計下跌逾10%，而歐洲競爭對手法荷航空(Air France-KLM)和漢莎航空也受到打擊。

中國的六個省份已通知非必要企業在春節假期後推遲恢復運營。這些省份包括江蘇和廣東這兩個對全球供應鏈至關重要的科技製造中心。在江蘇或廣東設有工廠的大型科技集團包括兩家最大的iPhone組裝商富士康(Foxconn)及和碩(Pegatron)、日本組件和機械製造商如村田(Murata)和日本顯示器公司(Japan Display)，以及韓國電子巨擘三星(Samsung)和LG。

該報道說，在中國各地設有多家工廠的汽車業也受到特別嚴重的影響。日本的豐田(Toyota)和韓國的現代汽車(Hyundai)等汽車製造商保持關廠狀態。本田(Honda)和日產(Nissan)等日資集團，以及PSA標緻雪鐵龍(PSA Peugeot Citroën)和雷諾(Renault)等法資集團，已經開始撤出外籍員工。

就連湖北省以外的汽車生產設施也受到影響，因為有一些部件製造商位於該省。

據報道說，全球消費品牌也已被迫停止一部分在華業務。

星巴克表示，其已關閉2000家門店。日本時尚集團迅銷(Fast Retailing)已關閉湖北省約100家優衣庫門店，而瑞典H&M已關閉45家門店。蘋果(Apple)周二警告稱，疫情對其供應鏈具有潛在影響。該公司擴寬了營收指引區間以計入不確定因素。滙豐(HSBC)、渣打(Standard Chartered)、LG電子(LG Electronics)和Facebook等其他外資企業已暫停或限制員工前往中國。