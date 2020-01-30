武漢肺炎 傳圍城貓友抗病毒引瘋搶貓咪 不怕笑腦殘

中國武漢肺炎疫情導致瘋搶各地發生，除了搶購食品囤積，搶購口罩，現在又傳出瘋搶動物貓咪。台媒指因網上愛貓粉絲分享武漢圍城數千個養貓人沒有一人受感染，被傳為因養貓咪能夠抗拒武漢肺炎。

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據蘋果日報今天報道說，武漢肺炎唔搶口罩改搶貓！傳養貓可抗疫，網民鬧爆“腦殘”。

新型冠狀病毒肺炎爆發後，湖北武漢一直是疫情重災區，迄今確診個案已超過4,500宗，死亡個案達170。疫情令內地民眾恐慌，2003年沙士爆發期間，就曾掀搶鹽搶醋潮，如今有傳武漢人為抗疫，竟開始搶貓！

該報道說，近日內地有貓友群組傳出消息，指武漢貓友群組中5,000多人，沒有一個感染新型肺炎，當地隨即出現搶貓潮。有指多間寵物店的貓已經斷貨，重金難求，甚至連外觀不太討好、平時沒人留意的小貓，也被搶購一空。

該報道稱有網民看到傳聞，即時狠批這些人“愚蠢”、“腦殘”，擔心疫情過去之後，會出現棄養潮。

據該報道引述網民意見：昨夜夢：這就是科學素養以及一些常識的缺失，很容易人雲亦雲，造成恐慌。但是愚昧的人民是統治者所喜歡的。gratesque：好可憐的貓。相伴萬年來，又一次見識人類的愚蠢。甜玉米：還有人家裡賣什麼滯銷的嗎？撈智商稅的時間到嘍。

還有InspectorBen說：網傳中南海5,000多官員沒有一個被感染。

太多木：就怕過了這個風險時段，路上又要多一堆的野貓了

叫不信謠不傳謠的說：其實是腦殘的不會感染。