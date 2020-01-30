武漢肺炎 全中國到處懸賞找出武漢人

隨着始於武漢的新型冠狀病毒不斷擴散，中國各地都出現了驅趕來自武漢或者曾去過武漢的人的現象。無條件迴避武漢人或者不提供住宿等服務的情況頻出，甚至出現了懸賞“申報武漢人”的情況。消息稱，武漢人遭遠避也蔓延到了國外，這些歧視也遭到批評。

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據朝鮮日報今天報道說，中國全境懸賞找出武漢人。

據報道，1月28日，距離武漢以北一千公里的石家莊市井陘礦區在網上稱：“2020年1月14日後，從武漢回來的人員，去過武漢的人員，和上述兩類人員的密切接觸者。獎勵第一舉報人2000元。”河北省正定縣也於本月26日在社交媒體上宣布：“凡是舉報從武漢回鄉沒有登記的人員，查證核實後縣政府直接獎勵一千元。”

據武漢市稱，在本月23日武漢關閉離漢通道前，約有500萬人離開武漢度過春節假期。中國政府建議曾經去過括武漢在內的病毒擴散地區的人不要外出，在潛伏期的14天里自查健康狀況。

此外還出現了社會網絡泄露武漢人個人信息的事例。大量遭到“人肉”的武漢人無緣無故接到電話或短信要他們“回到武漢”。

該報道說，此外，鄂字牌照車輛被禁止進入村莊，並向防疫當局舉報的事例也不少。還有人主張稱，在病毒擴散前到其他地區旅遊，因為武漢封城而無法返回的人，因為武漢人的身份而被拒絕住宿。

有輿論對此提出的譴責。有人擔心目前的居民監視、申報的方式會產生副作用。曾去過武漢的人擔心自己成為迴避的對象，反而有可能隱瞞事實。另有人指出，目前病毒已經擴散到武漢乃至其他城市，僅靠找出武漢人仍有一定的局限性。

該報道指，隨着反武漢情緒的擴散，中國官媒也表示憂慮稱：“我們防的是病毒，不是武漢人！”中國官媒CCTV也表示：“鄂人不是惡人。”