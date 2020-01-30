武漢肺炎 習近平四度喊話坦言疫情仍嚴峻複雜

中國官方發聲直面武漢肺炎以來，中國國家主席習近平截至29日四度透過媒體發布聲明，不僅坦言“目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜”，更對解放軍喊話，要“全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，牢記人民軍隊宗旨，聞令而動、勇挑重擔、敢打硬仗，積極支援地方疫情防控。”據港媒認為，如此密集地發出公告，很可能顯示內部疫情狀況依然危急。

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據上報今天報道說，武漢肺炎，坦言疫情仍嚴峻複雜，習近平四度喊話解放軍需“聞令而動”。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情全球延燒，截至30日下午全球有19國出現確診病例，共計7830件確診病例。菲律賓與印度稍早也分別證實，出現該國首例確診病例。

據《新華社》消息說，隨着相關疫情數字與擴散範圍不斷增加，北京當局也加強管控力度，希望能適時保障民眾的健康。中國國家主席習近平29日第四度透過媒體發布聲明，不僅坦言“目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜”，更對解放軍喊話，要“全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，牢記人民軍隊宗旨，聞令而動、勇挑重擔、敢打硬仗，積極支援地方疫情防控。”

該報道稱據了解，這是習近平自25日在中央政治局常委會上，宣布成立應對疫情工作領導小組，並向武漢派出指導小組後，第四次對公開對肺炎疫情做出宣告。港媒認為，如此密集地發出公告，很可能顯示內部疫情狀況依然危急。

據習近平說，“湖北省武漢市等地區發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情後，我軍堅決貫徹黨中央決策部署，迅速啟動聯防聯控工作機制，緊急抽組精兵強將奔赴疫情防控第一線。”

習近平強調，目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜。全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，牢記人民軍隊宗旨，聞令而動，勇挑重擔，敢打硬仗，積極支援地方疫情防控。

據習近平髮指示說，“我軍承擔武漢火神山醫院醫療救治任務，是黨和人民的高度信任，要加強組織領導、密切軍地協同、堅持科學施治、搞好自身防護，不負重託，不辱使命。我軍有關醫院要全力做好患者收治工作，科研機構要加緊開展科研攻關，積極為打贏疫情防控阻擊戰作出貢獻。”

目前尚未見中國解放軍大規模布防接手武漢肺炎疫情防治。中國武漢肺炎疫情擴散事態仍然嚴峻。