武漢肺炎 西藏是如何淪陷的

截至1月28日，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情在中國各地大爆發，西藏是全中國最後一個多日被宣布未發現病例，被指是中國最後一塊凈土。然而不幸的消息還是來了，1月29日，西藏官方宣布發現一例疑似病例，1月30日，這例疑似最終被確診。從此，中國全境都實行一級紅色疫情警戒。中國微信今天廣為傳播西藏是如何陷落的消息。

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據該微信消息說，一名湖北男子深夜前往西藏，中國最後的凈土被病毒“感染”！兩列火車的人被連累。該消息說，1月29日，西藏官方宣布發現一例疑似病例，1月30日，這例疑似最終被確診。至此，中國所有省市區均已發現確診病例，西藏，這最後的一塊凈土，堅守多日之後，終於還是淪陷了。

至此，全國山河一片紅！這一切，只因為一名率性而為的年輕湖北男子。

該文說，1月29日，西藏官方發布通報。張某某，34歲，男，湖北省隨州市人，1月22日-24日經由武昌乘火車到達拉薩市，1月25日晚自行前往西藏自治區指定定點醫療機構就診並收住入院，接受隔離治療。1月28日，檢測判定為新型冠狀病毒感染的疑似病例。

這是西藏首次出現新型冠狀病毒感染的疑似病例。西藏官方1月30日宣布一例疑似被確診。

1月30日，西藏官方再次發布通報。根據國家衛生健康委關於各省（區、市）首例新型冠狀病毒感染的肺炎最新確診程序，以及《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》規定，西藏自治區首例疑似病例張某某，病例樣本經自治區疾病預防控制中心檢測，中國疾病預防控制中心實驗室複核檢測，並根據臨床表現和自治區專家組會診研判，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎首例確診病例。

目前，該患者正在指定醫療機構接受住院治療，生命體征平穩，密切接觸者正接受醫學隔離觀察。這是西藏首次確診新型冠狀病毒感染的病例。

該消息說，1月30日，拉薩市方面也行動了起來，宣布緊急尋找與該名男子乘坐同一列火車的乘客們。

通報展示了更多細節：張某某是1月22日深夜23點才從武漢市武昌火車站乘坐火車出發的，1月23日晚間到達青海西寧，轉了一次車。而早在1月20日，疫情就已經徹底爆發，發展到1月22日，全國所有的新聞媒體、網上的所有人，都在討論疫情，1月23日，武漢就封城了！智能手機如此普及的年代，全國人民都在討論湖北疫情的年代，這個34歲的年輕人，可能對這一切信息完全不知嗎？？？

最令人疑問的是 他於24日下午到達拉薩，第二天立即主動到拉薩市的定點指定醫療機構辦理了住院，接受隔離治療！1月29日上午，由於這一例病例的出現，西藏被迫緊急宣布 全區啟動重大突發公共衛生事件Ⅰ級響應！！！

該文章說，疫情大敵當前，西藏嚴防死守，堅守了多日，最終失守，這一個湖北人的任性，不但影響了整個藏區的公共衛生安全，還連累了全國人民去尋找兩列火車的同行者進行隔離，代價真是太大了！