武漢肺炎 黃岡疑淪下一個武漢式重災區

在中國越來越多人擔心湖北省黃岡市會成為“第二的武漢”。目前，黃岡市的新型冠狀病毒確診病例和死亡病例僅次於武漢。截止至28日24時，黃岡新型冠狀病毒確診病例為324例，死亡病例5例。

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據朝鮮日報今天報道說，湖北省黃岡是否會成為第二個武漢？29日，湖北省省長王曉東在新聞發布會上稱：“黃岡、孝感、荊門、鹹寧等地形勢嚴峻。特別是黃岡，確診和疑似病例累計超千人。決不能讓黃岡成為第二個武漢。”

該報道稱，黃岡市位於武漢市以東117公里。武漢人口1,100萬，黃岡人口750萬。截止至28日24時，黃岡新型冠狀病毒確診病例為324例，死亡病例5例。在湖北省，確診病例和死亡病例均僅次於武漢位居第二。

該報道說，黃岡市也因確診和疑似病例劇增導致醫療設施和醫療物品等出現嚴重不足的情況。湖北省政府還在黃岡市緊急建設了可容納1千多張床位的臨時醫院。

中國政府接連出台了禁止湖北省各城市的居民和訪客前往他地的限制措施。繼武漢23日連接外部的交通全部停運，全面封城之後，黃岡、孝感等超過12座城市也採取了交通管制措施。湖北省企業禁止在2月13日前復工。

據中國國家衛生健康委員會30日報告，截至1月29日24時，中國境內新型冠狀病毒確診病例7,711例，累計死亡病例170例。死亡病例大部分集中在湖北省。湖北省死亡病例162例，確診病例4,586人。