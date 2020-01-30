法國確診第六例新型冠狀病毒感染病例

離馬賽市30公里遠的一個度假村Vacanciel 準備接待從武漢接回的第一批法國僑民 2020年1月30日

法國衛生部門宣布，一名自由職業醫生被後來在亞洲得到確認的病患傳染，成為第六例確診病例。衛生部門負責人所羅門表示，我們立即對他實施了隔離，我們還在追查接觸過他潛在的感染病例。

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所羅門表示，亞洲和法國衛生部門之間的交流非常好，國際社會之間也需要協助跟蹤病例。他還表示，當出現一個病例後，各國之間也會告知確診的病例。

法國總統馬克龍保證整個政府”會保持高度警惕。法國最初發現三例確診病患之後，一名來自武漢80歲老人情況緊急，被送往巴黎一家醫院重症監護；第二天發現他50歲的女兒也患有新冠狀病毒。父女兩人為確診的第四和第五例病患；自由職業醫生是第六例。

從武漢專機接回的法國僑民將在南部一個度假地隔離 市長滿腹怨言

法國首架撤僑專機30日凌晨從戴高樂機場起飛後將於31日、2月1日抵達法國本土。根據法國普魯旺斯、阿爾卑斯、蔚藍海岸地方電視台30日報道，從武漢撤離的僑民第一批將被安置在離馬賽30公里的一個度假村，名為Vacanciel。度假村所在的城市名為Carry-le-Rouet。

Carry-le-Rouet市長蒙塔尼亞克 Jean Montagnac對電視三台記者表示，他是30日14點才從記者那裡得到這個消息的。這個周日，小城將展開“熊節”民俗活動。

市長表示，我們這個小城市的1/3的經濟收入來自每年的“熊節”。把武漢接回來的法國人隔離在我們城市裡，會影響傳統節日收入。

度假村經營者對記者表示，省長向他“徵收”度假村的時候，他本表示不願意。因為度假村從2020年2月20日才開始收客，現在並不營業。等首批隔離人走後，他們要費很大的力量才能夠搞好消毒工作。而且，他也擔心很多人因為曾經是隔離村，會影響他的生意。

市長蒙塔尼亞克在會上再次表示不滿說，如果他早知道的話，肯定會把周末開始的“熊節”乾脆取消。

仍據地方電視三台的報道，第二批撤離的法國人將被安置在離普羅旺斯(Aix-en-Provence)不遠的消防隊培訓中心。培訓中心全名為國立消防員高等學校，可以接待400名學生。如果是這樣的話，第二架飛機準備降落在法國南部伊斯特爾(Istres)軍事基地。

此前法國衛生部長曾表示，希望撤離回法國的僑民在一個離巴黎大區不遠地方，離巴黎比莎醫院不要太遠。但最後的選擇地點是遠離巴黎大區。