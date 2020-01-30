美國研究機構預測台灣是受武漢肺炎侵害風險最嚴重的兩個國家之一

武漢肺炎疫情持續向中國境外擴散，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布一項疫情預測顯示，中國大陸以外面臨疫情擴散風險最嚴重的兩個國家之一是台灣，另一個是泰國。

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約翰霍普金斯大學是全球醫學、公共衛生領域的知名研究機構。約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(CSSE)近日發布“2019新型冠狀病毒擴散預測圖”（Modeling the Spread of 2019-nCoV）顯示，除了中國大陸以外，武漢肺炎擴散中國境外風險最大的23個國家和地區中，風險最大、確診病例數最多者台灣位居第2，被預測至少6起輸入性肺炎病例數；泰國據第一，估計至少會出現10起病例數；第3名香港則會出現8起個案；韓國名列第4，出現3至4起病例。

該調查中心提供的數據，與實際確診病例發展趨勢符合，截至目前為止，台灣、香港各自出現8起、10起確診病例，泰國確診病例有至少14個案，韓國則出現4起病例。

這份研究數據，是根據各個國家、地區與中國人員的交流規模，以及飛機航班等數據來推測。研究人員也在後續補充說明，該分析完成後的隔天，病例就大幅增加，所以從數學模型上估計的病例應該是“下限”而不是“上限”。