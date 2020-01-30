習近平調軍隊 精準物資或截留防化團布防抗疫備用

據蘋果日報報道，該報翻查過去報道，內地自武漢封城起至28日，海量的物資、資金、醫護入鄂。不過，這期間依然有來自武漢指定收治發燒疑似病例醫院的前線醫護在網上求救，要求民間捐贈防護衣、口罩等醫療用品，海量的物資、人手，何去何從？報道猜測解放軍被調派一線抗疫，將需要大量設備物資。

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據蘋果日報29日報道，武漢肺炎，中央囤物資為解放軍防化團部署？

該報道稱，中國武漢新型肺炎疫情嚴峻，中共總書記習近平一周內發表至少4次講話，最新指示解放軍全力支援地方防控疫情。有消息人士對《蘋果》指出，武漢封城後市內交通全停，醫生上下班，還有運送物資，都由民間發起的義工車隊負責，但星期二晚收到消息要求車隊撤退；配合中央獨攬分配民間醫療物資的權力、解放軍在24日起抽取海、陸、空的醫療隊入城，以及習總最新指示，預料武漢今早將會面臨大變化。

據此前報道指出，近6,000名來自全國各省的精英醫護當中，不乏曾抗衡沙士的老將，大部份救援隊由地方衞健委組建。增援的醫護，來自廣東、北京、上海、廣東、四川、湖南、浙江、山東、江蘇、河南、山西、吉林、天津、重慶、陝西、遼寧、河北、福建、雲南、江西，三所軍醫大學及國家衛生健康委、國家中醫藥管理局、中國中醫科學院、廣東省中醫藥管理局、北京中醫藥管理局等18支各省醫療隊、3支部隊醫院醫療隊、4支中醫醫療隊。

該報道說，物資方面，早於24日，有32噸藥品、口罩由順豐速遞公司專機運抵武漢。財政部於23日批出按國務院部署，緊急下撥湖北省疫情防控補助資金10億元人民幣。27日，財政部再對湖北省撥5億元資助。

報道指武漢市的漢口醫院、紅十字會醫院、普愛醫院西院、武漢市七醫院、武漢市九醫院、武漢市武昌醫院、武漢市五醫院，門診部全部被市政府指派為發燒門診集中接診醫院。以官方公布的湖北省確診病例來看，22日444例、24日549例、26日1,052例、28日2,714例，配合逾3噸物資，增援的醫護加上武漢本身有的醫護，以及醫療用品應足以應對。可以，以上醫院的前線醫護均有在上周，即是在海量的人手、物資抵達後，對民間發出求救消息，反映前線醫護沒有第一時間得到增援。

蘋果日報說，此外，海量民間物資被攔截，疑被充公；民政部的通告亦有露玄機。消息人士指出，有物流公司以提供免費儲存為由，騙他們將一批從民間蒐集的物資，納入其倉庫；另有民間義工自發從海外買入醫護物資，亦遭海關攔截，說國家要徵收，若要捐就送去武漢，不捐就原路退回。民政局亦在26日發通告表明中央要獨攬物資分配權，不準外地慈善組織、志願服務組織自行工作人員、組織義工進入湖北省，要由指定的組織負責收集，跟從湖北省、武漢市等地的肺炎防控指揮部統一調配。

蘋果日報說，習總多次講話，都將“聽黨指揮”講得直白，昨更要求解放軍全力支援地方防控疫情。消息人士預料，武漢今早會迎來大變化，增援的精英醫護，或會被臨時徵召，以解放軍防化團的身份，進駐武漢醫院，早前囤積的物資、人手，或是預留軍用。