華為議題 繼英國後歐盟再讓美國失望

歐盟周三效仿英國，允許成員國決定華為在5G電信網絡中的作用，抵住美國要求全面禁用華為的壓力。根據新規，歐盟成員國可以限制或禁止華為等高風險5G供應商參與其電信網絡的核心部分。新規旨在從國家和歐盟層面解決歐盟28個成員國面臨的網絡安全風險。中國華為表示欣慰。

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據路透社說，歐盟允許成員國決定5G是否用華為 再給美國帶來一擊

英國首相約翰遜周二力排美國壓力，批准華為在英國的5G移動網絡中發揮有限的作用。美國要求將這家中國公司排除在下一代通信之外，因為擔心中國政府可能利用它們進行間諜活動。

該報道說，華為是全球最大的電信設備生產商，競爭對手包括瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞。

美國希望全球都禁止華為參與5G網絡，擔心華為設備可能被中國用來從事間諜活動。華為一直以來都強烈反對這些指控。歐盟認為，5G是促進經濟增長並與美國和中國相抗衡的關鍵，其建議得到了各成員國的一致贊同，即由各國評估風險並決定是否將某些供應商排除在核心基礎設施之外，證實了路透1月22日的報導。

歐洲產業負責人Thierry Breton在記者會上表示，這種做法意味着非歐盟國家的供應商只要遵守規定，就會在歐洲受到歡迎。據布魯東說，“我們不會挑剔任何人，我們不排斥任何公司。”

華為對此指引表示歡迎，稱此舉無偏見而且基於事實。

據李文讀報指，英國媒體關注英國政府決定採用華為參加英國5G建設。英國《都市報》報道，英國首相約翰遜不顧有關安全威脅警告，以及可能觸怒美國並影響雙邊簽署自由貿易協定的危險，決定讓中國電信企業華為參與建設英國的5G移動通信網絡。報道透露，華為將獲准提供一些非核心技術器材，例如電話桿等，而且市場份額不得超過35%。此外，華為不會提供被視為5G移動通信網絡中的“大腦”的核心軟件。不過，雖然如此，約翰遜的決定仍然引起了白宮方面及英國執政保守黨內部一些資深成員的反對，他們擔心這仍會使中方有可能利用5G網絡刺探英國情報或者發動網絡攻擊。而華為方面則否認該公司與中國政府有密切關係。

李文讀報引述《i》說，英國不服美國的反對，決定力挺“高風險”的中國企業華為，為該公司參與高速移動通信網絡項目開了綠燈。報道指出，雖然英國安全部門發出安全警告，但是英國首相約翰遜還是批准華為參與建設英國的5G移動通信網絡，這是因為英國沒有其它可行的替代方案。而英國情報機構-政府通信總部（GCHQ）的技術總監則形容，英國移動通信市場“已被打破”，而且華為成為英國三家5G器材供應商的其中之一，是一個“瘋狂的做法”。

據《泰晤士報》也表示，英國首相約翰遜決定允許華為參與英國5G移動通信網絡建設，遭到了英國國防大臣華萊士的反對。報道引述消息人士透露，在昨天舉行的英國國家安全委員會的會議上，華萊士建議與會者聽從美國的警告，不要讓華為參與英國的5G網絡建設。不過，報道也稱，華萊士在會議上“勢單力薄”，就連原本也反對華為參與的內政大臣帕特爾及其它內閣官員也在會上很少發言。

《金融時報》當天的頭條新聞是，美國政府譴責英國決定允許中國企業華為參與英國5G網絡建設的決定，並指華為是“不安全的電信供應商”。不過，英國首相約翰遜則試圖消除美方的擔憂，並承諾將對其它電信企業給予支持。而《每日電訊報》也稱，英國首相約翰遜昨天向美國總統特朗普承諾，英國絕不會過分依賴華為。報道稱，約翰遜昨天曾致電特朗普表示，英國將與美國聯手合作，打破華為等公司的市場優勢，最終把這些公司趕出英國的移動通信市場。