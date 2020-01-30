譚德塞剛離開北京火大於紙 再開緊急委員會爭辯是否決定全球突發

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨天稍晚宣布，再召集專家於今天30日再次舉行緊急會議，討論起自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」。上一次會議該委員會內部激烈爭吵，中國施加壓力反對宣布武漢肺炎是「國際關注公共衛生緊急事件」，該委員會未能達成一致立場。譚德塞剛剛訪問北京，表態武漢肺炎疫情並不嚴重，敦促國際不要過分反應，並反對各國撤僑。鑒於中國武漢肺炎疫情氣勢洶湧震撼全球，世界衛生組織再次討論是否應當升級應對，此前世界衛生組織承認評估錯誤，並將關注升為非常嚴重。

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據法新社報道說，世衛將再討論武漢肺炎是否定為國際公衛緊急事件。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨天稍晚宣布，召集專家於30日再次舉行緊急會議，討論起自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本周訪問過中國，與中國國家主席習近平會談。他表示，由於持續出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在中國境外傳播的病例，有必要再次召開緊急會議。據他透過推特表示：「我已決定明天再次召集國際衛生條例（IHR）緊急委員會開會，討論新型冠狀病毒疫情。」

譚德塞表示，感染這種病毒的大部分患者只出現「較輕微癥狀」，但大約有1/5會出現重症，包括肺炎和呼吸系統衰竭。

該報道說，這種病毒自去年12月31日首度在中國湖北省省會武漢市出現以來，已奪走170人性命，並擴散到十餘個國家。德國和日本都已通報出現境內人傳人病例。

世衛組織緊急委員會上周曾集會兩天，但並未決定宣告武漢肺炎疫情為國際關注公共衛生緊急事件，表示尚須搜集更多資訊。據譚德塞表示：「世界正共同努力，希望善用過去處理疫情學得的經驗終結疫情。」他又說：「中國需要世界團結一致支持。」

據路透社報道，外國政府周三從中國新型冠狀病毒疫情爆發的核心區域撤僑；湖北省衛生健康委員會周四公布，該省死亡病例已達170例。世界衛生組織(WHO)對中國以外的其他三國出現人傳人情況表示“嚴重關切”。

WHO表示其緊急委員會周四將召開閉門會議，決定新型冠狀病毒從中國迅速擴散目前是否已構成國際突發公共衛生事件。

據譚德塞指，“過去幾天一些國家病毒的傳播，特別是人與人之間的傳播，讓我們感到憂，”WHO總幹事譚德塞在日內瓦的記者會上表示，提到德國、越南和日本。譚德塞說，“雖然中國以外的感染人數仍然相對較少，但可能會出現更大規模的爆發。”

該報道說，中國國家主席習近平強調，目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜。習近平周二表示，“疫情是魔鬼，我們不能讓魔鬼藏匿。”美國總統特朗普表示，他已經與習近平通話，美國政府將與中國密切合作，控制疫情。

一些大型航空公司暫停中國航班。一位高級經濟學家預計疫情會對經濟增長產生重大影響。

由16位獨立專家組成的世衛組織專家委員會上周兩次建議此次疫情未構成國際關注的突發公共衛生事件。該專家委員會周四將再次召開會議，評估形勢。