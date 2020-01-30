達摩克里斯劍出鞘 中紀委要“嚴查”疫情防控工作失職官員

武漢肺炎疫情繼續擴大，中紀委周四發出通知，對於在疫情防控工作中失職的官員將予以嚴肅查處，將一把隨時會掉下來的達摩克里斯劍懸到了地方官員頭上。

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中紀委的網站上的《通知》說， 對在疫情防控工作中失職瀆職、挪用救援款物等違紀違法問題，堅決依紀依法調查處理。通知強調，對於未能貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神的官員，將堅決從嚴查處。

該通知名為《關於貫徹黨中央部署要求、做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控監督工作的通知》，其中明確了中紀委對做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控監督工作提出要求。

《通知》也要求，要嚴格執紀，對貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記重要指示批示敷衍塞責、弄虛作假、陽奉陰違等問題，堅決從嚴查處；對不擔當、不作為、亂作為，推諉扯皮、消極應付等形式主義官僚主義問題，嚴肅查處、推動整改；對在疫情防控工作中失職瀆職、挪用救援款物等違紀違法問題，堅決依紀依法調查處理。

據報道，武漢肺炎首個病例於12月8號出現，但一直到了1月22號，疫情蔓延到其他地區和國家後，中國領導人習近平才做出了最高指示，武漢等湖北大小城市開始採取封城的措施，一個半月的時間內有500萬居住在武漢的人離開了疫情中心，將病菌帶到了全國，全球的多個國家，顯然錯過了防控疫情的最佳時期。

是否有官員故意隱瞞疫情？或為了某種目的弱化疫情的嚴重性導致疫情最終難以控制？這是目前民眾和輿論都相當關注的議題。

位於輿論漩渦中心的武漢市長周先旺大膽隱晦提到了體制缺陷，他在央視上表示，武漢肺炎疫情披露不即時是礙於法規。周先旺27日接受官媒央視新聞專訪時坦承沒有即時披露疫情，他辯稱“因為它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，它必須依法披露。作為地方政府，我獲得這個資訊以後，授權以後，我才能披露”。

不知周先旺這番表態是否在為推責，但他的話已經被中國疾控中心專家曾光“打臉”，曾光在環球時報總編輯胡錫進專訪時表示，武漢面對疫情行動有些慢，主要是科學認識的問題，也不排除一些決策上的猶豫，對自己是不是自信。

在中紀委周四發出的通知中，明確強調，要把做好疫情防控監督工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的重大實踐檢驗。

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光29日接受環球時報總編輯胡錫進專訪時表示，官員在這波疫情中，除了科學，還要考慮政治、維穩、經濟、隨春節而衍生的民生需求等問題，科學家說的話“往往只是他們（官員）決策中採納的一部分”。曾光說，政府官員進行決策要多方面考慮，但在關鍵問題上要建立經驗，多採用科學視角，如果科學視角採用得不好，其他視角也會沒有意義。他還提到，最初揭露疫情的8名武漢市民是“可敬的”，認為只要訊息基本屬實，發布及傳播者主觀上並無惡意，行為客觀上未造成嚴重危害，對此類的“虛假信息”應保持寬容態度。這8名武漢市民在疫情全面爆發前，曾發文稱武漢出現SARS（嚴重急性呼吸道癥候群）病例，遭武漢當局以傳謠為由查處，並分別給予教育、批評。