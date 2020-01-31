中國兩架包機出國接湖北居民返鄉受到網民質疑

中國今天1月31日派出兩架客機，從廈門飛往馬來西亞和泰國，計畫將二百多名希望返鄉的湖北居民接回武漢。有中國網民質疑稱,既然沒感染為什麼要送到疫情中心?

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據中國民航總局宣布，廈門航空的兩架波音737客機今天國際標準時間5點過後起飛，分別飛往曼谷和馬來西亞的亞庇島，將這兩地二百多名希望返回武漢的湖北居民（曼谷117名，亞庇島100名）接回武漢。這兩架包機定於周五晚間飛抵武漢。

中國民航總局表示，這次去泰國和馬來西亞接湖北人返鄉，是依照自願的原則，願意返鄉的人，需自己支付飛機票。而中國外交部今天早些時候表示，政府將儘快派民航飛機將國外的湖北人接回。但沒有提到撤回這些人在操作方面可能碰到的困難。

目前中國與世界各地的航空運輸大幅收縮。全球目前大約15個航空公司因武漢新冠病毒疫情暫停了往返中國的航班，其中包括擁有東南亞最大民航機群的印尼獅航。

法新社說，從國外送湖北人返鄉的措施在中國微博引發討論。許多網民對這個措施是否恰當提出質疑。其中一名網民表示，這些人很可能一點都不想返回武漢。另一位名民問道：如果他們自己沒有感染，為什麼讓他們回到疫情的中心地區？

實際上，湖北省的醫療資源已經嚴重飽和，無力應付新冠病毒感染大爆發。中國官方最新公布的統計顯示，武漢新冠病毒在中國內地造成死亡人數升至213人，感染者超1萬人，其中多數感染者集中在武漢和周邊地區。法新社記者團隊看到武漢的醫院排長隊，一些患者表示，等待兩天才看上病。