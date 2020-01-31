亞洲對中國關閉 多國撤僑加速 北京警告不要無謂恐慌 批美國不厚道
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法國和英國在武漢部分僑民周五包機返國，與此同時，亞洲多國開始向來自中國的遊客關閉邊界。中國駐日內瓦聯合國大使徐晨周五警告一些國家不要“無謂恐慌”，不要採取“過分措施”。
根據官方數據，目前中國大陸確診病例接近一萬人，已超過2002至2003非典肆虐期間的總數。截至目前，武漢肺炎死亡病例213例。
周五，美國將對中國的旅行警告提高至最高級別。在記者就此提問時，中國外交部發言人華春瑩批評一些美國高官的言行“既不符合事實，更不合時宜”，指責美國“帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。”
目前，越南宣布中止向中國人以及在中國居住兩周的外國人發放簽證，新加坡、蒙古也對所有來自中國的遊客關上大門。
周五，首批200名法國僑民乘坐專機返回法國南部靠近馬賽的小鎮，將在那裡進行14天隔離觀察；英國載着83名英國人、27名外國人的包機也已降落在距離倫敦120公里的軍用機場；已經撤出部分僑民的美國，決定把警戒級別提升至最高級，並勸告美國人不要去中國旅遊。日本周五也發出同樣的建議。俄羅斯周五宣布出現兩起確診病例，準備撤出在武漢和在海南的僑民，在海南，目前大約有2665名俄羅斯遊客。
世界衛生組織周四宣布武漢疫情構成全球衛生緊急事件，不過，確診患者中，絕大多數在中國大陸，首當其中在武漢以及武漢所在的省份湖北，在世界其他大約20幾個國家和地區宣布出現的共有一百多例。
除了亞洲，在其他國家也強化了預防措施。意大利、以色列中止所有來自中國的航班，十五個國際航空公司諸如法航、英航、漢莎已經中斷了來往中國的航班。
不過，世界衛生組織周四警告，限制人員與物資流動有可能“沒有效果”，因為這樣做既打亂了援救物資和人員救援，最終給相關國家經濟帶來衝擊。
在中國大陸，武漢如同所在省湖北，從23日起已經被封鎖起來，嚴禁5600萬居民出行。
法國本周將展開第二波撤僑行動，印度也已派出專機，接回大約300名僑民。日本專機接回的僑民中，有三人確診，但其中兩人沒有明顯癥狀，這證實武漢肺炎確診的困難程度。
韓國宣布從武漢返國的350名僑民中，18人在疑似患病後已入院治療。目前，德國，意大利，加拿大，孟加拉國均已制定撤僑計畫。
武漢猶似一座鬼城，城市主要交通全部禁止運行，醫院人滿為患，在那裡的數千名外國人並沒有能夠離開這座城市的把握。
在中國之外確診病例開始增加，美國已達至6例，法國六例，意大利發現兩例。
在中國，春節假期延至2月2日，一些陷入恐慌的村民開始築起路障，嚴禁外人進入。外地的原籍武漢人受到歧視，一些在外國的中國人社區也在揭露突然出現的歧視現象。
北京住日內瓦聯合國大使徐晨周五在新聞發布會上警告，不要無謂地恐慌，也不要採取過分措施。這位大使表示，我希望面對這一疫情，能有一種沉靜、理性、科學的和客觀的態度。