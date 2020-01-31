亞洲對中國關閉 多國撤僑加速 北京警告不要無謂恐慌 批美國不厚道

一架載有主要為居住在武漢的西班牙僑民的包機周五返抵馬德里附近機場。

法國和英國在武漢部分僑民周五包機返國，與此同時，亞洲多國開始向來自中國的遊客關閉邊界。中國駐日內瓦聯合國大使徐晨周五警告一些國家不要“無謂恐慌”，不要採取“過分措施”。

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根據官方數據，目前中國大陸確診病例接近一萬人，已超過2002至2003非典肆虐期間的總數。截至目前，武漢肺炎死亡病例213例。

周五，美國將對中國的旅行警告提高至最高級別。在記者就此提問時，中國外交部發言人華春瑩批評一些美國高官的言行“既不符合事實，更不合時宜”，指責美國“帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。”

目前，越南宣布中止向中國人以及在中國居住兩周的外國人發放簽證，新加坡、蒙古也對所有來自中國的遊客關上大門。

周五，首批200名法國僑民乘坐專機返回法國南部靠近馬賽的小鎮，將在那裡進行14天隔離觀察；英國載着83名英國人、27名外國人的包機也已降落在距離倫敦120公里的軍用機場；已經撤出部分僑民的美國，決定把警戒級別提升至最高級，並勸告美國人不要去中國旅遊。日本周五也發出同樣的建議。俄羅斯周五宣布出現兩起確診病例，準備撤出在武漢和在海南的僑民，在海南，目前大約有2665名俄羅斯遊客。

世界衛生組織周四宣布武漢疫情構成全球衛生緊急事件，不過，確診患者中，絕大多數在中國大陸，首當其中在武漢以及武漢所在的省份湖北，在世界其他大約20幾個國家和地區宣布出現的共有一百多例。

除了亞洲，在其他國家也強化了預防措施。意大利、以色列中止所有來自中國的航班，十五個國際航空公司諸如法航、英航、漢莎已經中斷了來往中國的航班。

不過，世界衛生組織周四警告，限制人員與物資流動有可能“沒有效果”，因為這樣做既打亂了援救物資和人員救援，最終給相關國家經濟帶來衝擊。

在中國大陸，武漢如同所在省湖北，從23日起已經被封鎖起來，嚴禁5600萬居民出行。

法國本周將展開第二波撤僑行動，印度也已派出專機，接回大約300名僑民。日本專機接回的僑民中，有三人確診，但其中兩人沒有明顯癥狀，這證實武漢肺炎確診的困難程度。

韓國宣布從武漢返國的350名僑民中，18人在疑似患病後已入院治療。目前，德國，意大利，加拿大，孟加拉國均已制定撤僑計畫。

武漢猶似一座鬼城，城市主要交通全部禁止運行，醫院人滿為患，在那裡的數千名外國人並沒有能夠離開這座城市的把握。

在中國之外確診病例開始增加，美國已達至6例，法國六例，意大利發現兩例。

在中國，春節假期延至2月2日，一些陷入恐慌的村民開始築起路障，嚴禁外人進入。外地的原籍武漢人受到歧視，一些在外國的中國人社區也在揭露突然出現的歧視現象。

北京住日內瓦聯合國大使徐晨周五在新聞發布會上警告，不要無謂地恐慌，也不要採取過分措施。這位大使表示，我希望面對這一疫情，能有一種沉靜、理性、科學的和客觀的態度。