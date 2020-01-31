俄羅斯首次確診武漢肺炎兩例 意大利宣布進入國家緊急狀態

俄羅斯聯邦副總理戈利科娃周五表示，首次在俄羅斯的外貝加爾邊疆區和秋明州確診兩例新型冠狀病毒感染肺炎病例，均為中國人。此外，意大利總理孔特於當天宣布，該國將進入國家緊急狀態，並撥出款項以應對武漢肺炎疫情。

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此前，俄羅斯總理米舒斯金周四簽署命令，關閉遠東地區邊界。相關命令涉及俄羅斯與中國邊界上的16個通關口岸從31日起被關閉，包括汽車和火車通關口岸。俄羅斯與中國擁有世界上第二長的陸路邊界線。更早時，俄羅斯已關閉了與中國相接壤的三個州的邊界通關口岸，禁止車輛和人員往來。然而俄方採取的相關行動並未能阻止武漢肺炎疫情向該國蔓延。戈利科娃最新介紹指，俄政府在當天召開了武漢肺炎防控指揮部會議。會後她告訴媒體稱，兩名被確診患有武漢肺炎的中國公民分別位於外貝加爾邊疆區和秋明州。目前兩人均處於隔離監控狀態並接受了治療。據悉，這是俄國境內首次發現武漢肺炎病例。俄聯邦消費者權益保護和公益監督局局長安娜·波波娃稱，兩名病人現在病情穩定，“病毒沒有進一步擴散的風險”。

此外，戈利科娃還宣布指，為防止武漢肺炎病毒傳播，除了俄羅斯航空公司往返北京、上海、廣州和香港的航班外，俄羅斯往返中國的其他航班將從2月1日起停止。她並指出，俄政府已決定就武漢肺炎疫情向中國提供人道援助。目前俄方首批能夠提供的物資是防護口罩。俄緊急情況部將在6小時內準備好飛往中國的飛機，具體飛往哪個城市將由中方決定。俄當局也決定從武漢和湖北撤僑。戈利科娃稱，俄政府正在準備有關禁止向中國公民發放工作簽證的命令。她同時強調，俄國不會停止與中國的貨運和郵政運輸。

與此同時，意大利總理孔特在當天宣布，該國將進入國家緊急狀態，並撥出款項以應對武漢肺炎疫情。意大利國衛生部門周五通報，兩名武漢肺炎確診中國旅客目前正在羅馬接受隔離治療。據報道，緊急狀態計畫將持續六個月，意政府已撥款約500萬歐元應對病毒疫情。當地時間周四晚，孔特在總理府召開新聞新發布會上指出，意大利確診兩例武漢肺炎病例。這是意國首次確診新型冠狀病毒感染病例，兩例確診病例都出現在羅馬，患者均為中國遊客，已被送往意大利國家傳染病研究所接受隔離治療，目前狀況良好。

周四早些時候，兩名乘坐歌詩達翡翠號郵輪旅行的香港遊客懷疑感染武漢肺炎被送醫治療。這是一對夫妻，25日從米蘭入境，之後在意北部港口薩沃納上船，在航行過程中出現高燒、呼吸困難等癥狀。該郵輪停靠意大利中部奇維塔韋基亞港後，意衛生部門隨即介入，兩人並被送往羅馬國家傳染病研究所進行隔離治療。此外，郵輪上約6000名乘客暫不允許上岸，相關部門已登船進行流行病學調查與評估。數個小時後，意衛生部宣布，檢測結果呈陰性，對郵輪放行。衛生部長羅伯托·斯佩蘭紮近日表示，雖然疫情形勢嚴峻，但各方已主動採取必要措施，呼籲公眾不必恐慌。