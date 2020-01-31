元朗十多名鄉黑在連儂牆附近逞兇，打傷4男2女，事後呼嘯揚長而去。（張秀賢面書網頁截圖）

由於武漢病毒肆虐，香港學校延長春假，政府公務員部分也不必上班，但元朗暴徒卻是年中無休，1月30日晚上11時，有大約十多名懷疑鄉黑分子在西鐵元朗站連儂牆附近，向一群人揮舞手上所持的鐵水管逞兇，事後呼嘯揚長而去，警方趕抵現場時，只餘下4男2女傷者倒在地上。

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警方表示，晚上11時許，接獲上址有十多人打鬥，警員趕至時，發現6名傷者，年齡16歲至42歲，將其送院治理， 其中一名30歲女事主約值一萬元的手機亦疑被兇徒搶去，警方在附近一帶兜截，案件列傷人及搶劫，交由元朗警區反三合會行動組第一隊跟進，暫未有人被捕。

元朗區議員張秀賢告訴蘋果日報，傍晚6時許，他與一班青年在上址貼文宣，眾人其後往用膳，青年其後折返查看文宣時，突遭十多名惡漢持鐵通伏擊，6男女包括1名16歲少年走避不及被圍毆，其中一名青年更被玻璃樽撲穿頭，當場浴血。

出任中文大學學生會會長時已經投入政治運動的張秀賢其後在面書出帖，指襲擊絕對是有預謀，是去年元朗7.21事件的小型翻版。“事發時間，並非連儂牆貼文宣的時間，一班手足純粹食完飯經過，就被鄉黑襲擊，令人齒冷。我哋一定會追究到底，區議員同事會趁下星期一區議會特別大會增加議程，討論鄉村治安問題，討論剛剛發生的襲擊案同新年放煙花等等的問題。我們必定會嚴肅跟進。”

元朗區嘉湖北區議員伍健偉引述傷者表示，當時有多人突然由南邊圍村方向衝至連儂牆，不由分說襲擊眾人及途人，並指罵他們是曱甴。他其後趕抵現場，看到多名救護員替傷者急救，亦有警員在場調查及拉起封鎖線。他表示有警署警長指會帶同數十防暴警員進入南邊圍村兜截，但其後只見他們站在村口，於是獨自入村查看，大半小時後走出，其間未有發現，惟走出村口時有一半防暴警員已離場。

伍健偉告訴蘋果日報，元朗西鐵站連儂牆過往多次被“鄉巴佬”破壞，亦有街坊無辜遇襲，且報警後至今未能將兇徒繩之以法，坦言經過去年元朗7.21事件後，不相信警方會全力緝兇，認為警方無能。