安倍：禁止來自湖北外籍人士入境日本 韓國第二架包機飛往武漢

自東京方面消息，日本政府周五表示，早前由武漢返日的第三班撤僑包機的149人中，不適送院的人數增至25人。韓國政府並於當天確認在從武漢及附近地區撤離的368名韓國公民中，已有18人因出現發熱等癥狀在抵達首爾後被送醫。

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日本首相安倍晉三周六宣布，從2月1日凌晨0時起，禁止申請入境日本前14天以內滯留湖北省的外籍人士，以及持湖北省所發行的護照的外籍人士入境。這是日本政府首度根據出入境管理法針對特定地區做出禁止入境的措施。安倍在會議上表示，在無法確認是否感染新型冠狀病毒的情況，將採取空前的因應，有必要大幅加強入境管理。因為已查出有些人雖沒有武漢肺炎癥狀但卻是確診病例，因此有必要提高邊境管制管理的實際成效。

日本防衛大臣河野太郎此前下令，利用渡輪“白鷗號”作為乘坐包機返回日本的國民，暫時逗留及隔離的地點。日本防衛省還計畫接收今後陸續從中國返國的在華日本公民。該渡輪周五由兵庫縣相生市起程，預計將於周六抵達東京灣。設有94間客房的“白鷗號”，亦曾於2016年熊本地震等情況下負責支援災民安置。

另據韓聯社報道，韓國政府派出進行撤僑的首班包機於當地時間周五上午8點飛抵首爾金浦機場。在機上從武漢及附近地區撤離的368名韓國公民中，有18人出現發熱等癥狀被送醫。機上除撤離的韓國公民外，還包括韓國政府應急處置小組20多人。他們搭乘的大韓航空KE9884航班波音747客機清晨6點從武漢天河機場起飛。

報道稱，乘客中有12人在機內出現癥狀，被安排到位於2層的座位，與其他乘客拉開距離，有6人在抵達首爾機場後接受檢疫時被查出癥狀，他們被分別送往首爾國立中央醫療中心和中央大學醫院。其餘沒有任何癥狀的350人按原計畫乘坐政府安排的車輛前往隔離設施。250人抵達位於忠清南道牙山市的警察人才開發院，150人抵達忠清北道鎮川郡的國家公務員人才開發院，他們將在那裡隔離生活兩周。首批韓方撤離人員周四晚被要求截至9點到武漢機場集合，他們在機場外接受中方第一輪測溫，進入航站樓值機後接受中方第二輪測溫，通過安檢後又接受韓方檢疫，只有無癥狀人員登機。在測量體溫過程中有1人因體溫過高未能登機，被送往當地醫院接受診療後回家。

據了解，首批申請返回韓國的當地韓國公民共720餘人，首架包機接回了其中一半，仍有350多人在等待第二架包機。韓國外交部方面表示，正與中方積極協商第二批撤僑事宜，據最新消息顯示，韓方派出的第二架包機已於31日晚9點18分許從金浦國際機場起飛，赴武漢接回因武漢肺炎疫情而被困在當地的剩餘僑民 ，預計將於2月1日凌晨從武漢機場出發返回。韓國外交部在外同胞領事室長李相鎮在出發前指出，預計此行將接回350人，但也可能出現像昨天一樣無法通過中方出境檢疫或自願放棄登機的情況出現。

此外，韓國中央防疫對策本部周五發出通報指，韓國新增4例感染武漢肺炎確診病例，累計報告確診病例11例。報道稱，第8例患者是一名62歲女性，訪問武漢後於23日從仁川國際機場入境，目前收治於定點醫院治療。據悉，韓國境內出現的第8例患者與之前確診的第7例患者乘坐同一航班入境，該航班為23日晚10點20分抵達仁川機場的青島航空QW9901航班。歐洲方面，除英國在當天宣布首次確診兩例武漢肺炎病例外，瑞典政府亦宣布該國出現首例確診病患。瑞典確診的女患者被指曾經去過武漢，出現咳嗽等病症，正在該國南部的一間醫院隔離治療。